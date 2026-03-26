El Comité Olímpico Internacional redefine la elegibilidad de atletas en las categorías femeninas

El Comité Olímpico Internacional (COI), ha tomado su decisión más controversial durante el mandato de Kirsty Coventry como presidenta. Las nuevas políticas determinan que solo las mujeres biológicas podrán participar en las categorías femeninas de deportes individuales y colectivos. Estas medidas serán aplicadas a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“La elegibilidad para cualquier evento de categoría femenina en los Juegos Olímpicos […] se limita ahora a mujeres biológicas, determinadas sobre la base de una prueba única de detección del gen SRY“, manifestó el máximo organismo del deporte olímpico.

The International Olympic Committee announces new Policy on the Protection of the Female (Women’s) Category in Olympic Sport.



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El gen SRY se desarrolla principalmente en el sexo masculino. Las atletas deberán someterse a una prueba de SRY (a través de la saliva o por pruebas de sangre). Este examen se realizaría solo una vez en la carrera de las atletas.

La medida y distinción del COI está argumentada con la comprobable ventaja que ofrece este gen en el rendimiento sobre las mujeres biológicas. Se estima que poseen una ventaja que ronda entre el 10% y 12% en competencias de velocidad e incluso puede superar el 20% en deportes vinculados a saltos y lanzamientos.

Sin embargo, estas nuevas políticas no excluye directamente a las mujeres transgénero. Portales especializados explican que se enfocan principalmente en atletas con Diferencias en el Desarrollo Sexual (DSD). Una de las afectadas será la corredora Caster Semenya, atleta de élite que ha conseguido dos campeonatos olímpicos y tres campeonatos mundiales en los 800 metros.

🏅 Caster Semenya: Double Olympic Champion! Her 800m victories in 2012 and 2016 were iconic. Relive her golden moments! 🌟



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Habrá una excepción a la regla. Solo se realizarán excepciones a deportistas que tengan diagnósticos raros como el Síndrome de Insensibilidad Completa a los Andrógenos (CAIS). Esta condición hace que el cuerpo no responda a la testosterona.

No está de más resaltar que esta nueva normativa solo afecta al primer nivel del deporte. Es decir, en las categorías recreativas y juveniles no será tomada en cuenta esta regla. “Esta política se ha elaborado partiendo de la premisa de que la inclusión de una categoría femenina es necesaria para que tanto hombres como mujeres tengan igualdad de acceso al deporte de élite”, agrega la entidad.

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