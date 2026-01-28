Dave Roberts quiere ser el manager de Estados Unidos en LA28

El béisbol volverá en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 después de ausentarse en Paris 2024. Estados Unidos planea pisar fuerte en una justa deportiva que se desarrollará en sus tierras. Dave Roberts manifestó su deseo de ser el manager del conjunto estadounidense.

Existe una alta posibilidad de que los Grandes Ligas puedan participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Esto motivó a Dave Roberts para comandar a una de las grandes favoritas para quedarse con la medalla de oro.

“Quiero dirigir al equipo olímpico. Eso es lo que quiero hacer. En Los Ángeles, quiero dirigir ese equipo“, dijo Dave Roberts al California Post.

Dodgers manager Dave Roberts makes his case for MLB players in 2028 Olympics https://t.co/XBuecHpj38 pic.twitter.com/SM5Ch98nBk — California Post (@californiapost) January 27, 2026

Una motivación adicional al interés de Dave Roberts es que la competencia por la presea dorada será efectuada en el Dodger Stadium, casa de Roberts durante muchos años.

“Estudié aquí. Soy el entrenador de los Dodgers. Es una obviedad“, dijo Roberts sobre su deseo de comandar al conjunto estadounidense en su aventura por Los Ángeles. Roberts estudió en la Universidad de California en Los Ángeles.

Dave Roberts también tiene un pasado con la selección de Estados Unidos en los Juegos Panamericanos de 1999. Como pelotero ganó la medalla de plata con el conjunto estadounidense. “En Los Ángeles, quiero dirigir ese equipo. Nadie es más relevante que yo para eso”, concluyó.

Roberts ha sido el líder de una gran dinastía de Los Angeles Dodgers. El manager estadounidense tiene tres anillos de la Serie Mundial (2020, 2024 y 2025). Roberts ha ganado 9 títulos divisionales en 10 temporadas; es el estratega con un mayor número de victorias en una menor cantidad de juegos dirigidos (944 victorias y 576 derrotas).

Se estima que el juego inaugural se desarrolle el 13 de julio. La final del béisbol olímpico estaría pautada para el 19 de julio. Se espera que en la Major League Baseball utilicen el descanso por el All Star Game para que los Grandes Ligas puedan representar a su país.

