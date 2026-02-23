Sony cierra Bluepoint Games: el estudio detrás de algunos de los mejores remakes de PlayStation

Sony confirmó el cierre definitivo de Bluepoint Games, uno de los estudios más reconocidos dentro del ecosistema de PlayStation. La decisión, reportada el 19 de febrero de 2026 por Bloomberg, supone el despido de aproximadamente 70 trabajadores y el fin de un estudio que operó durante casi dos décadas especializándose en la producción de remasters y remakes de títulos clásicos de la industria.

La notificación oficial llegó a los empleados a través de un correo del ejecutivo Hermen Hulst, codirector ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, quien citó “un entorno de la industria más desafiante”, el aumento en los costos de desarrollo y cambios en los comportamientos de consumo de los jugadores como los factores determinantes. Según los reportes, el cierre formal del estudio está pautado para marzo de 2026.

Bluepoint Games: los remakes que definieron una generación de PlayStation

Bluepoint Games fue fundada en 2006 por veteranos del desarrollo de videojuegos. Su relación con Sony comenzó formalmente en 2009 con la God of War Collection, una remasterización en alta definición para PlayStation 3 de los primeros dos juegos de esa saga. En 2011 lanzaron tanto la Ico & Shadow of the Colossus Collection como la Metal Gear Solid HD Collection, que actualizó en resolución y rendimiento las entregas más emblemáticas de Hideo Kojima, incluyendo Sons of Liberty, Snake Eater y Peace Walker.

En 2018, el estudio entregó un remake completo de Shadow of the Colossus para PlayStation 4 que reconstruyó todos los activos visuales del juego original desde cero. A diferencia de una remasterización, el proyecto implicó rediseñar modelos, texturas y efectos con tecnología contemporánea, manteniendo la estructura de juego original. Fue uno de los títulos más reseñados positivamente de ese año en PlayStation 4.

Su trabajo más ambicioso llegó en noviembre de 2020 con el remake de Demon’s Souls para PlayStation 5, presentado como uno de los títulos de lanzamiento de la consola. El proyecto recreó por completo el juego original de 2009, con nuevas cinemáticas, rediseño de personajes y entornos, y un rendimiento técnico que se convirtió en uno de los argumentos de Sony para demostrar las capacidades del hardware de PS5.

La política de Sony de comprar y cerrar estudios genera críticas en la industria

Sony adquirió Bluepoint Games de forma oficial en septiembre de 2021. A partir de ese momento, el estudio fue integrado a la estrategia de juegos como servicio que PlayStation impulsó durante los primeros años de PS5. Según reportes posteriores al cierre, Bluepoint trabajó en un proyecto multijugador enmarcado en el universo de God of War que fue cancelado en enero de 2025. Durante el año siguiente, el estudio presentó distintas propuestas internas que no recibieron aprobación.

El cierre de Bluepoint es el más reciente dentro de una serie de cierres de estudios de PlayStation que se produjeron entre 2024 y 2026. En ese periodo, Sony también cerró London Studio, Firesprite, Firewalk Studios —el estudio responsable de Concord— y el estudio de juegos móviles Neon Koi. En total, los cierres representaron cientos de despidos en el sector del desarrollo de videojuegos.

Estas decisiones motivaron reacciones formales de organizaciones laborales. La Communications Workers of America (CWA), uno de los sindicatos más grandes de Estados Unidos, emitió declaraciones en 2024 en las que acusó directamente a PlayStation de crear condiciones de inestabilidad laboral en la industria y anunció que trasladaría sus preocupaciones ante organismos reguladores y legisladores, alegando posibles efectos anticompetitivos derivados del patrón de adquisiciones y cierres de la compañía.

Desde la academia y medios especializados también se han documentado las consecuencias del modelo. Un análisis publicado por Kotaku el mismo día del anuncio del cierre de Bluepoint señalaba que la ola de adquisiciones de Sony durante la era PS5 generó resultados negativos en términos de empleo y producción, y que varios de los estudios adquiridos fueron redirigidos hacia géneros o formatos distintos a los que los habían hecho exitosos antes de su incorporación al grupo. El cierre de Bluepoint es citado como el ejemplo más reciente de ese patrón documentado.

