State of Play: Revelan primer trailer del nuevo juego de John Wick para PS5

Saber Interactive anunció durante el State of Play de este jueves que está desarrollando un juego AAA de John Wick exclusivamente para PlayStation 5, cumpliendo así el anhelo de millones de gamers que durante años solicitaron una adaptación interactiva de la exitosa franquicia protagonizada por Keanu Reeves. La revelación marca un hito importante para la industria, al tratarse de una de las propiedades cinematográficas más populares de la última década.

El desarrollador informó que el proyecto se está creando en estrecha colaboración con Chad Stahelski (director de las cuatro películas de John Wick), el propio Keanu Reeves y Lionsgate, lo que asegura la fidelidad al universo cinematográfico. Aunque la compañía no reveló el título oficial ni la ventana de lanzamiento, adelantó que se trata de un proyecto ambicioso que busca difuminar las fronteras entre el cine y los videojuegos.

¿De qué trata el juego de John Wick para PS5?

De acuerdo con el comunicado oficial publicado en el blog de PlayStation, el videojuego se situará durante un periodo específico dentro de la cronología establecida en las películas, contribuyendo a expandir la narrativa de la franquicia. La historia está siendo desarrollada en conjunto con los guionistas del estudio, Chad Stahelski y representantes de Lionsgate, lo que garantiza coherencia con el canon cinematográfico.

El título presentará un relato original que aborda un momento significativo en la vida del protagonista, combinando personajes icónicos de las películas con nuevos rostros creados específicamente para esta producción. Esta decisión permitirá a los jugadores explorar aspectos inexplorados del universo del asesino retirado, profundizando en la mitología que ha cautivado a la audiencia global desde el estreno de la primera película en 2014.

Saber Interactive enfatizó que su objetivo es crear una experiencia completamente inmersiva que haga sentir a los jugadores como si estuvieran dentro de una película de John Wick. El estudio busca capturar la esencia distintiva de la saga, la coreografía brutal, el estilo neo-noir y ese toque cinematográfico único que ha definido a la franquicia.

¿Qué mecánicas y características tendrá este videojuego?

La propuesta técnica resulta ambiciosa. Saber Interactive confirmó que está desarrollando un sistema de combate completamente nuevo desde cero para asegurar que se mantenga fiel al estilo icónico establecido en las películas. El objetivo es recrear el famoso “gun-fu” que ha caracterizado las secuencias de acción de la saga cinematográfica.

Entre los elementos distintivos confirmados para el juego destacan:

El uso característico de trabajo de cámara que define las películas



que define las películas Entornos cinematográficos audaces y memorables con el estilo neo-noir de la franquicia



con el estilo neo-noir de la franquicia El distintivo gun-fu y combate cuerpo a cuerpo que ha hecho célebre a John Wick



que ha hecho célebre a John Wick Experiencias intensas de conducción inspiradas en las persecuciones automovilísticas de los films

El estudio subrayó que está creando mecánicas interactivas de alto riesgo completamente innovadoras diseñadas para que los jugadores experimenten la sensación de interpretar al Baba Yaga. El sistema de combate promete replicar fielmente las secuencias de acción características de las películas, con cada elemento diseñado para mantener la fidelidad cinematográfica en un formato completamente jugable.

¿Cuándo sale el juego de John Wick y qué más sabemos?

Por el momento, Saber Interactive no ha revelado ni el título oficial ni la fecha de lanzamiento del videojuego. La compañía indicó que compartirá estos detalles “a su debido tiempo”, junto con información adicional sobre la trama y el escenario específico donde transcurrirá la acción.

Lo confirmado hasta ahora es que se trata de un título AAA exclusivo para PlayStation 5 que está siendo desarrollado con altos estándares de calidad. La participación directa de Keanu Reeves y Chad Stahelski en el proceso creativo representa un indicador positivo sobre el compromiso del proyecto con la fidelidad a la franquicia original.

Los entornos también constituirán un elemento crucial en la experiencia de juego. Saber Interactive destacó que está diseñando ambientes neo-noir detallados que contribuirán significativamente a generar la atmósfera característica de thriller. Como cualquier seguidor de las películas sabe, John Wick se distingue por su atención al detalle y la iconografía presente en las diversas locaciones, elementos que el videojuego buscará replicar mientras los jugadores navegan por diferentes escenarios durante las misiones.

Para los seguidores de John Wick y los usuarios de PlayStation 5, este anuncio representa una de las revelaciones más relevantes del año en la industria del entretenimiento interactivo. Ahora resta aguardar a que Saber Interactive divulgue más información sobre este ambicioso proyecto que promete transportar a los jugadores al violento y estilizado universo del asesino más letal del cine contemporáneo.

