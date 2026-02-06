Se termina una era: Netflix ya no será compatible con PlayStation 3

Netflix ya le puso fecha a uno de los “apagones” más simbólicos para la vieja guardia: la app dejará de funcionar en PlayStation 3 a partir del 2 de marzo de 2026, según el aviso que aparece al abrir Netflix en la consola. Para muchos, esto es prácticamente uno de los golpes finales para una PS3 que ya está viviendo sus últimos días como dispositivo “útil” en 2026, y que sin apps clave se queda casi al nivel de chatarra en términos de uso cotidiano.

Netflix se despide de PS3: fecha oficial y qué pasa ese día

El mensaje que usuarios están viendo en pantalla es bastante directo. “Lamentablemente, Netflix ya no estará disponible en este dispositivo después del 2 de marzo de 2026”. Eso significa que, llegado el día, la aplicación en PS3 simplemente dejará de ser una puerta válida para entrar al catálogo.

Debes tomar en cuenta que no se trata de “una actualización menor” ni un aviso de mantenimiento, es el fin del soporte.

Esto también tiene un peso histórico curioso y es que Netflix en PS3 lleva una eternidad en pie, con llegada en 2009 (primero incluso con un sistema basado en disco antes de pasar a app descargable). En otras palabras, estamos hablando del cierre de una era donde usar una consola como centro multimedia era algo novedoso, no lo más normal del mundo como hoy con smart TVs, sticks HDMI y hasta consolas modernas.

El golpe final para una consola que ya va de salida

La PS3 ya estaba retirada de la vida “mainstream” desde hace años, pero seguía manteniéndose viva por una razón muy simple: todavía podía hacer cosas útiles en casa, como reproducir streaming en televisores viejos sin gastar en un Roku o Fire Stick. De hecho, en comunidades retro se valoraba que la PS3 encajara bien con TVs CRT y hasta permitiera experiencias como ver contenido en 4:3, algo que hoy es casi una rareza.

Sin Netflix y la consola pierde uno de sus últimos “argumentos” para mantenerla conectada al tele del cuarto o a la pantalla antigua de la sala. Y es aquí donde se siente el golpe emocional: cuando ya no puedes hacer lo básico (poner una serie sin complicarte), la PS3 deja de ser “consola vieja” y empieza a verse como hardware obsoleto que ocupa espacio.

¿Qué alternativas quedan para ver Netflix?

GameSpot recuerda que hoy hay muchísimas formas de ver Netflix, incluyendo consolas más nuevas como PS4 y PS5, además de la típica ruta de smart TV o dispositivos de streaming dedicados. En ese contexto, el hecho de que Netflix suspenda el soporte para PS3 suena inevitable pues mantener apps en hardware antiguo cuesta, y la industria lleva años recortando soporte en plataformas viejas.

Aun así, la noticia importa porque la PS3 era ese “comodín” para modernizar una TV antigua sin comprar otro aparato, y porque marca un punto de no retorno. Sin Netflix, la consola se acerca más a la vitrina del coleccionista que al día a día de la sala. Si todavía usas PS3 como centro multimedia, toca plan B antes del 2 de marzo, deberás migrar a una smart TV, un stick HDMI o una consola más nueva, porque después de esa fecha Netflix ya no va.

Sigue leyendo:

• Netflix eliminó en silencio una función clave de su aplicación móvil

• Spotify y Netflix se unen para destronar a YouTube en el mercado de los videopodcast

• Netflix anunció la compra de Warner Bros. en un acuerdo millonario