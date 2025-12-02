Netflix eliminó en silencio una función clave de su aplicación móvil

Netflix está apagando uno de los trucos más cómodos de su app móvil: la opción de enviar lo que ves en el teléfono directamente a la TV con el clásico botón de “cast”. El cambio se está desplegando de forma silenciosa y ya hay usuarios que reportan que el ícono de Google Cast simplemente desapareció de la app de Netflix en sus móviles.

¿Qué está pasando con el “cast” de Netflix?

Netflix ha actualizado su página de ayuda para dejar claro que “ya no admite enviar contenidos desde un dispositivo móvil a la mayoría de televisores y dispositivos de streaming”. En la práctica, esto significa que si antes abrías la app de Netflix en tu teléfono y tocabas el botón de Cast para mandar la serie a tu TV con Chromecast o Google TV, ahora lo más probable es que tu televisor simplemente ya no aparezca en la lista.

En lugar de eso, la plataforma indica que tienes que usar el control remoto de tu TV o del dongle de streaming y entrar en la app nativa de Netflix del propio dispositivo. Es decir, Netflix quiere que abras su app directamente en la pantalla grande, no que la controles como “segunda pantalla” desde el móvil.

Los casos excepcionales: viejos Chromecast y planes sin anuncios

La decisión no es un apagón total y absoluto, pero casi. Según la documentación de ayuda y los reportes de medios especializados, el “cast” solo sigue funcionando en algunos dispositivos antiguos, principalmente dos tipos:

Chromecast clásicos sin control remoto físico (los modelos viejos tipo dongle “bobo”).



TVs que traen Google Cast integrado pero que no se apoyan en una interfaz moderna tipo Google TV.

Incluso en esos casos, la cosa viene con letra pequeña: el envío desde el móvil solo se permite en los planes sin anuncios, es decir, en las suscripciones de nivel superior, mientras que el plan con publicidad se queda sin opción de castear aunque tengas uno de esos dispositivos antiguos. Si estás en un hotel, en un Airbnb o en casa de un familiar y te apoyabas en el “cast” para evitar loguearte en la tele ajena, esta jugada te complica bastante la vida.

La cronología tampoco ayuda a calmar a nadie: usuarios en Reddit señalan que el botón de cast empezó a desaparecer a mediados de noviembre, sin ninguna alerta previa ni aviso en la app. Básicamente, un día abriste Netflix y la función que usabas siempre… ya no estaba.

¿Por qué Netflix está matando el casting desde el móvil?

Oficialmente, Netflix no ha dado una explicación técnica detallada, pero hay varias pistas muy claras. Representantes de atención al cliente han dicho a algunos usuarios que “si el dispositivo tiene su propio control remoto, ya no puedes castear” y que la decisión se tomó “para mejorar la experiencia del cliente”. Traducido: si tu tele o dongle ya tiene app nativa de Netflix, la compañía quiere que uses esa app sí o sí.

Esta jugada encaja con otros movimientos previos: en 2019 la plataforma ya había eliminado la compatibilidad con AirPlay de Apple, rompiendo otro puente entre el móvil y la TV para favorecer sus propias apps en pantalla grande. Al centralizar la reproducción en el dispositivo donde corre la app nativa, Netflix gana varias cosas:

Más control sobre la calidad de imagen y códecs (como AV1), al manejar directamente el streaming en la TV en lugar de depender de la señal enviada desde el móvil.



(como AV1), al manejar directamente el streaming en la TV en lugar de depender de la señal enviada desde el móvil. DRM más robusto y mejor protección de contenidos , algo clave en plena guerra del streaming.



, algo clave en plena guerra del streaming. Analíticas y datos de uso más precisos, porque toda la interacción pasa por su propia interfaz en cada pantalla, no por un simple “puente” tipo Cast.

También hay una lectura de negocio: igual que el fin del “sharing” de cuentas obligó a muchos “polizones” a pagar su propia suscripción, cortar funciones como el casting puede empujar a la gente a usar más las apps oficiales y sus nuevas experiencias de publicidad o planes premium. En un ecosistema donde casi todas las smart TV vienen con Netflix preinstalado, la compañía se siente lo bastante fuerte como para recortar comodidades históricas sin miedo a perder masa crítica.

¿Qué significa esto para tu día a día (y para Google Discover)?

Para el usuario medio, el cambio es claro: se acabó usar el teléfono como mando avanzado para controlar Netflix en la TV, salvo que tengas un Chromecast veterano o una tele con Google Cast viejo y un plan sin anuncios.

Ya no podrás pausar, adelantar, cambiar subtítulos o ajustar el audio desde el móvil mientras el contenido se reproduce en la pantalla grande; todo tendrá que hacerse desde el control remoto del televisor o del dispositivo de streaming.

Esto también golpea a un público muy concreto:

Personas que viajan con frecuencia y preferían castear a las teles del hotel o Airbnb sin loguearse en la app.



y preferían castear a las teles del hotel o Airbnb sin loguearse en la app. Usuarios que ya tenían muy integrada la idea de usar el móvil como “hub” de entretenimiento y no querían pelearse con interfaces lentas de algunas smart TV.

Desde el punto de vista de tendencias, lo que se ve es un patrón: los gigantes del streaming están priorizando sus apps nativas y su ecosistema cerrado por encima de la flexibilidad del usuario. Hoy es el botón de cast; ayer fue AirPlay; mañana podrían ser otras integraciones que hagan menos “portátil” tu suscripción y más atada al hardware certificado.

