Netflix anunció la compra de Warner Bros. en un acuerdo millonario

La empresa de servicio estadounidense de suscripción, Netflix anunció la compra de Warner Bros. por un millonario acuerdo, marcando de esta manera un importante cambio estratégico por parte de la plataforma de streaming no solo impulsando su calidad de contenido, sino que además tendrá acceso a un catálogo de 102 años de producciones.

Según detalles del acuerdo, la compra se valoró en unos $82,700 millones de dólares, es decir, $27,75 dólares por acción, teniendo $72,000 millones de dólares como valora patrimonial en la operación.

Además, la compra se realiza a tan solo meses de que Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de Warner Bros. anunciara una división de sus cadenas, plataformas de streaming y estudios, entre las que se encuentran CNN, TNT Sports, HBO Max y Warner Bros. Televisión.

El anuncio de esta división atrajo el interés de otras empresas por su compra como Paramount Skydance y Comcast Corp, siendo Netflix el que logró el acuerdo, ahora espera que la transición se realice durante el próximo año.

Al respecto de la compra, el CEO de Netflix, Greg Peters señaló “esperamos atraer y mantener más suscriptores, e impulsar el incremento de ingresos y ganancias operativas. Creemos que esto impulsará nuestro negocio durante las próximas décadas”, expresó.

Con este acuerdo, Mike Proulx, vicepresidente de investigación de Forrester comentó que “Netflix se consolidará como el gigante del streaming. El acuerdo revoluciona la guerra del streaming y representa un cambio radical en la industria del entretenimiento”, dijo.

Por su parte, la firma de investigación de mercado MKI Global comentó que la incorporación de Netflix “proporcionará un mayor flujo de películas y series premium, reduciría el riesgo de éxito y otorgaría al grupo combinado un control más firme sobre la rentabilidad de cada título a lo largo de su ciclo”, destacó la firma.

Finalmente, durante este verano las acciones de Warner Bros. han duplicado su precio subiendo a $1,54 dólares, es decir, 6,3%, cerrando la jornada en $26,08 dólares, mientras que las acciones de Netflix cayeron $2,98 dólares, un 2,9% hasta los 100,24 dólares.

