Jane Fonda sobre la venta de Warner Bros. a Netflix: “Pone en riesgo a Hollywood”

La actriz Jane Fonda se ha sumado a la ola de personas que han externado su preocupación ante la que se coronaría como la histórica venta de Warner Bros. Discovery a Netflix por $72,000 millones de dólares. Y es que si bien el trato aún se encuentra bajo aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, la unión de ambos gigantes del entretenimiento representaría “un riesgo para la industria y democracia del país”, así lo declaró la famosa.

Tan solo unas horas antes de difundirse la noticia sobre el contrato multimillonario entre las dos partes, la protagonista de “The Butler” publicó una columna en “The Ankler” donde puso sobre la mesa su inquietud ante esta práctica de consolidación empresarial en la industria del entretenimiento.

Según lo revelado por Jane Fonda, fusiones de esta magnitud traen consigo más desventajas que ventajas e incluso van en contra de la ley: “Amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público que sirve y, potencialmente, a la propia Primera Enmienda”, declaró en su columna.

Incluso, aseguró que este tipo de monopolios atentan con los gremios que componen a la industria del entretenimiento y reducen la diversidad narrativa en las producciones.

“Y cuando solo un puñado de megacompañías controlan todo el proceso, obtienen el poder de atropellar a todos los gremios (SAG-AFTRA, WGA, PGA, DGA, IATSE), lo que hace más difícil que los trabajadores negocien, se defiendan y se ganen la vida“, reiteró.

Apoyando su mensaje, el Sindicato de Guionistas y Escritores (WGA) instó a que la fusión sea bloqueada: “Que la mayor empresa de streaming del mundo se trague a uno de sus mayores competidores es precisamente lo que las leyes antimonopolio pretenden evitar“, declararon en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter.

Por su parte, la organización “Producers Guild of America” se dijo preocupada por el futuro de la libertad de expresión: “Se debe encontrar una forma de avanzar que proteja el sustento de los productores y promueva la creatividad y las oportunidades para los trabajadores y los artistas“, exhortó en su mensaje.

Seguir leyendo:

• ‘El Gordo y La Flaca’ muestra por dentro la mansión de soltera de la veterana actriz Jane Fonda

• Jane Fonda deja la actuación para enfocarse en luchar contra la catástrofe climática

• Jane Fonda y el problema familiar que marcó su infancia