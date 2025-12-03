Stranger Things 5 es el mayor estreno en inglés de Netflix

Stranger Things sigue rompiendo récords con su quinta temporada. Tras el estreno de los primeros episodios de su última entrega, la serie creada por los hermanos Duffer se convirtió en el mayor estreno televisivo en inglés en la historia de la plataforma de streaming.

Con el estreno de los primero cuatro episodios de la última temporada de Stranger Things, que se estrenaron el pasado jueves, la serie alcanzó 59,6 millones de visualizaciones.

Esta cifra récord posiciona al volumen 1 de la temporada final como la serie en inglés más vista en sus primeros días en la plataforma.​

Tras su estreno, la serie entró en el Top 10 de contenidos en 93 países y se posicionó en el primer lugar en 90 de ellos, según datos de la plataforma.

Previo al estreno de la quinta temporada, las primeras cuatro temporadas de Stranger Things lograron posicionarse en el Top 10 de Netflix.

Durante la semana del 17 al 23 de noviembre, la primera temporada fue la tercera serie en inglés más vista, con 4,1 millones de visualizaciones. La cuarta temporada quedó en quinto lugar con 3,3 millones, mientras que la segunda y tercera temporadas ocuparon el séptimo y noveno puesto, respectivamente.

Stranger Things 5 se posiciona como el tercer mejor arranque en la historia de Netflix, superado solo por las temporadas 2 y 3 de la serie surcoreana Squid Game.

La última temporada de Stranger Things se dividirá en tres partes que se estrenarán en diferentes fechas.

La primera parte de la serie se estrenó el 26 de noviembre. La segunda parte se lanzará el 25 de diciembre con tres episodios, y la entrega final, un episodio de tres horas, llegará el 31 de diciembre.

La serie, ambientada en el otoño de 1987, narra cómo Hawkins enfrenta nuevas amenazas interdimensionales mientras los protagonistas luchan contra un nuevo villano y buscan a Eleven.

Este estreno contribuye a mantener a Stranger Things como uno de los mayores fenómenos de entretenimiento mundial y un motor clave para Netflix en la competencia global por audiencias.

