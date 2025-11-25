Las cuatros primeras temporadas de Stranger Things lideran Top 10 de Netflix

Antes del estreno de su quinta y última entrega, las cuatro primeras temporadas de Stranger Things se posicionaron en el Top 10 de Netflix, consolidando a la serie como uno de los mayores éxitos de la plataforma.

La noticia fue compartida por Netflix en su sitio web Tudum, dedicado a compartir información y novedades sobre sus series y películas.

“Esta es la primera vez que una serie tiene cuatro temporadas anteriores en el Top 10 a la vez, antes del estreno de una nueva temporada, lo que refleja la gran expectación de los espectadores por la última temporada de esta serie”, señala Tudum.

Durante la semana del 17 al 23 de noviembre, la primera temporada fue la tercera serie en inglés más vista, con 4,1 millones de visualizaciones. La cuarta temporada quedó en quinto lugar con 3,3 millones, mientras que la segunda y tercera temporadas ocuparon el séptimo y noveno puesto, respectivamente.

Este fenómeno ocurre antes del estreno de la esperada temporada final, que ha generado gran expectativa mundial.

Este hito confirma que Stranger Things no solo impactó en su lanzamiento inicial, sino que sigue siendo una referencia cultural y un motor de suscripciones para Netflix.

Stranger Things ha traspasado generaciones y géneros, posicionándose en el gusto tanto de jóvenes como adultos, y reforzando su lugar como una de las producciones más emblemáticas de Netflix en la última década.

¿Cuándo se estrenará la última temporada de Stranger Things?

La última temporada de Stranger Things se dividirá en tres partes que se estrenarán en diferentes fechas.

El primer bloque de cuatro episodios se estrenará en Netflix el 26 de noviembre, la segunda parte con tres episodios llegará en Navidad, el 25 de diciembre.

La tercera parte, compuesta por un solo episodio, se estrenará el 31 de diciembre en cines de Estados Unidos y en Netflix de forma simultánea.

Este último episodio será extenso, con una duración cercana a las dos horas, y estará disponible en al menos 350 salas de cine inicialmente, con posibilidades de que se sumen más salas y otros países.

Seguir leyendo:

· El emotivo mensaje de Millie Bobby Brown al terminar el rodaje de Stranger Things 5

· Linda Hamilton consideró retirarse antes de conseguir un papel en Stranger Things

· Millie Bobby Brown compartió un video de cómo se verá su personaje en Stranger Things 5