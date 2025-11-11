Actores de Stranger Things no verán el final de la serie hasta su estreno

La esperada quinta y última temporada de Stranger Things, cuya primera parte se estrena este mes e Netflix, mantiene un hermetismo muy riguroso, especialmente en lo que respecta a su desenlace.

Según declaraciones recientes de los actores a Entertainment Weekly, ninguno de ellos tendrá acceso anticipado al final de la serie, una medida que busca preservar el impacto y la sorpresa entre los fans.

Noah Schnapp, quien da vida a Will Byers en la serie, confirmó que ni siquiera los protagonistas podrán ver el último episodio antes de su estreno, el 31 de diciembre.

Esta decisión se alinea con la gran cautela que han tomado los creadores Matt y Ross Duffer para controlar la información y evitar filtraciones que arruinen la experiencia.

Schnapp explicó que los creadores de la serie piensan que así se mantendrá la emoción intacta tanto para públicos como para los mismos actores.

Los actores expresaron estar ansiosos por compartir sus reacciones en el estreno, pero entienden que la espera es parte del respeto hacia la historia y sus seguidores.

¿Cuándo se estrenará la última temporada de Stranger Things?

La última temporada de Stranger Things se dividirá en tres partes que se estrenarán en diferentes fechas.

El primer bloque de cuatro episodios se estrenará en Netflix el 26 de noviembre, la segunda parte con tres episodios llegará en Navidad, el 25 de diciembre.

La tercera parte, compuesta por un solo episodio, se estrenará el 31 de diciembre en cines de Estados Unidos y en Netflix de forma simultánea.

Este último episodio será extenso, con una duración cercana a las dos horas, y estará disponible en al menos 350 salas de cine inicialmente, con posibilidades de que se sumen más salas y otros países.

