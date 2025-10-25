Final de Stranger Things llegará a los cines: ¿Qué se sabe de la última temporada de la serie?

Cada vez falta menos para el estreno de la última temporada de Stranger Things. Esta semana, Netflix anunció que el último episodio de la serie creada por los hermanos Duffer se estrenará en cines.

Poco se sabe de la quinta y última temporada de Stranger Things, por eso los fans de la serie se mantienen atentos a cada información sobre la nueva entrega de la serie.

¿Cuándo se estrenará la última temporada de Stranger Things?

La última temporada de Stranger Things se dividirá en tres partes que se estrenarán en diferentes fechas.

El primer bloque de cuatro episodios se estrenará en Netflix el 26 de noviembre, la segunda parte con tres episodios llegará en Navidad, el 25 de diciembre.

La tercera parte, compuesta por un solo episodio, se estrenará el 31 de diciembre en cines de Estados Unidos y en Netflix de forma simultánea.

Este último episodio será extenso, con una duración cercana a las dos horas, y estará disponible en al menos 350 salas de cine inicialmente, con posibilidades de que se sumen más salas y otros países.

¿Cuáles son los nombres de los episodios?

“The Crawl” (La Reptación)

“The Vanishing of [censored for now]” (La desaparición de [censurado por ahora])

“The Turnbow Trap” (La trampa de Turnbow)

“Sorcerer” (El hechicero)

“Shock Jock” (Locutor explosivo)

“Escape From Camazotz” (Escape de Camazotz)

“The Bridge” (El puente)

“The Rightside Up” (Lo correcto arriba)

¿Cuándo comenzó el rodaje de la última temporada de Stranger Things?

El rodaje de la última temporada de Stranger Things comenzó la primera semana de enero de 2024. La filmación de los nuevos capítulos se retrasó debido a la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos en 2023.

En ese momento, Netflix compartió las primeras fotos del equipo de Stranger Things durante los primeros días de rodaje.

¿Qué se espera de la última temporada de Stranger Things?

La última temporada de Stranger Things promete ser más oscura, emotiva y humana. Sus creadores, los hermanos Duffer, buscan dar un cierre magistral a una de las series más exitosas de Netflix, con una confrontación final que definirá el destino de los protagonistas frente a la amenaza del “Upside Down” que se ha ido expandiendo desde la cuarta temporada.

