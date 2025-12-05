Netflix asegura que las películas de Warner Bros. seguirán en cines, pero anuncia una evolución

En un movimiento que sacudió la industria del entretenimiento, Netflix avanza en su acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery por 82.7 mil millones de dólares. Ante las preocupaciones sobre el futuro de los estrenos cinematográficos, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, salió para aclarar la postura de la compañía: no existe una oposición fundamental a los cines, sino a los modelos de exclusividad tradicionales.

Durante una conferencia telefónica con inversores y prensa, Sarandos insistió en que la plataforma “espera” mantener los lanzamientos de películas de Warner Bros. en salas de cine si la adquisición se completa. “No es que nos opongamos a que las películas lleguen a los cines”, afirmó.

"Mi oposición se ha basado principalmente en las largas ventanas de exclusividad, que no consideramos muy favorables para el consumidor". Ted Sarandos en una conferencia de prensa – CEO de Netflix

El ejecutivo explicó que el acuerdo de producción de Warner Bros., que incluye un ciclo de vida que tradicionalmente comienza en la cartelera, sería respetado. Sin embargo, sugirió que este modelo está destinado a cambiar. “Creo que, con el tiempo, las ventanas de exhibición se volverán mucho más accesibles para el consumidor, para poder llegar al público donde se encuentre más rápidamente”.

La estrategia de Netflix

Sarandos destacó que Netflix ya ha estrenado 30 películas en cines en 2025, aunque con exhibiciones generalmente más cortas que las de un estudio tradicional. La compañía mantiene una estrategia dual: mientras su principal objetivo es llevar estrenos directamente a sus suscriptores, también utiliza lanzamientos cinematográficos limitados, especialmente para películas con aspiraciones a premios como “Jay Kelly” de Noah Baumbach o “Frankenstein” de Guillermo del Toro.

Además, anunció un estreno en salas IMAX para “Narnia: El sobrino del mago” de Greta Gerwig en 2025 y ha invertido en emblemáticos cines como el París de Nueva York y el Egyptian de Los Ángeles.

La noticia de la adquisición fue recibida con profunda preocupación por los exhibidores. Michael O’Leary, presidente de Cinema United, el grupo comercial más grande del sector, calificó el acuerdo como una “amenaza sin precedentes” para el negocio global de las salas de cine. “El modelo de negocio declarado de Netflix no respalda la exhibición en salas. De hecho, es todo lo contrario”, declaró, instando a los reguladores a examinar detenidamente la transacción.

Este escepticismo se basa en declaraciones previas de Sarandos, quien el año pasado sugirió que la experiencia cinematográfica tradicional está “anticuada” y es inaccesible para gran parte del público fuera de las grandes ciudades.

