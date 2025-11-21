Jake Paul y Anthony Joshua encienden la previa de su combate en Miami

Jake Paul y Anthony Joshua tuvieron su primer cara a cara en Miami, y la diferencia física entre ambos impactó de inmediato. Con 1.98 metros de estatura, Joshua se impuso visualmente sobre Paul, que mide 1.85, durante una conferencia realizada en el Kaseya Center, sede del combate pactado a ocho asaltos el próximo 19 de diciembre.

Aunque muchos ven una desventaja evidente para Paul, el estadounidense dejó claro que llega motivado por lo que describe como un impulso mental clave en su trayectoria. “Todo lo que he logrado hoy es por un optimismo delirante”, afirmó. “Es delirio… hasta que deja de serlo, porque mira dónde estamos sentados. Nadie pensó que esto sería posible cuando empecé a boxear, y nadie cree que voy a ganar. Así que súmense a la lista y prepárense para sorprenderse”.

Joshua respeta a Paul, pero advierte que irá con todo

El británico, con récord de 28-4 y 25 nocauts, reconoció el progreso de Paul (12-1, 7 KOs). Sin embargo, no disimuló su intención de imponer su poder desde el inicio. “Si voy a ser honesto, voy a romperle la cara, voy a destrozarle el cuerpo y voy a pasarle por encima”, aseguró.

Paul respondió de forma desafiante: “Quiero que me corte, quiero que me rompa la cara, pero tendrá que matarme para detenerme. Estoy listo para morir en el ring para ganar”.

El combate será transmitido globalmente por Netflix y representa, según MVP (Most Valuable Promotions), el desafío más grande en la carrera del estadounidense.

Paul ya había mencionado el nombre de Joshua meses atrás, durante una entrevista previa a un combate cancelado contra Gervonta Davis. “Anthony Joshua. Cien por ciento. Quiero un desafío. Siempre quiero desafíos”, dijo entonces.

Silva vs. Woodley se suma a la cartelera

La función también incluirá el regreso al boxeo de Anderson Silva, quien enfrentará a Tyron Woodley en un combate a seis asaltos en peso crucero. Woodley sustituye a Chris Weidman, baja por lesión. Ambos son figuras históricas de las MMA, lo que añade atractivo al evento.

“Creo que el cambio siempre ocurre por una razón”, comentó Silva. “Estoy enfocado en hacer un buen trabajo, respetando a mi oponente y al mundo del boxeo”.

Woodley, por su parte, aseguró que es una oportunidad que pretende aprovechar: “Momentos como este son donde nacen las leyendas”.

Nakisa Bidarian, CEO de MVP, calificó este duelo como parte esencial de una noche que promete ser “uno de los eventos de deportes de combate más emocionantes de la década”.

La velada incluirá además combates femeninos de campeonato mundial, el debut profesional del brasileño Keno Marley y varias peleas preliminares ya confirmadas.



