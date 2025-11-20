Sergio Mora dice que Yarde puede darle problemas a Benavídez

Sergio Mora, excampeón y comentarista de boxeo, expresó que Anthony Yarde puede darle problemas a

David Benavídez cuando se enfrenten este sábado 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

En la entrevista con DAZN Boxing, Mora explicó que Yarde tiene el suficiente poder para derribar a Benavídez y arrebatarle el título de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Tiene la velocidad, la confianza y ahora tiene la plataforma (para vencer a Benavídez). Lo compro porque David Morrell derribó a Benavídez. Este hombre (Yarde) pega mucho más fuerte que Morrell. Lo que pasa con Anthony Yarde es que te sigue el ritmo. Eso es lo que necesitas hacer con la velocidad”, dijo.

“No puedes competir con la rapidez de manos de Benavídez. Lo que haces con la velocidad es golpear entre los golpes. Anthony Yarde hace eso, especialmente con la izquierda. Le gusta lanzar golpes entre las combinaciones. Eso puede ser desastroso para Benavídez si no revisa su defensa entre sus ataques”, agregó.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su gran poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el Monstruo Mexicano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

David Benavídez es el favorito para vencer a Anthony Yarde. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de las 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces en su última pelea. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

