David Benavídez promete una guerra contra Yarde en Arabia Saudita

David Benavídez promete una guerra contra Anthony Yarde cuando defienda por primera vez su campeonato de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

En una entrevista con la revista The Ring, Benavídez expresó que el enfrentamiento con Yarde estará lleno de mucha acción porque su peligroso rival ha peleado con dos de los mejores boxeadores rusos.

“Definitivamente espero una pelea llena de acción. Anthony Yarde es un peleador que ha competido con dos de los mejores boxeadores rusos, Sergey Kovalev y Artur Beterbiev. Acepto y yo invito a la guerra. Así que, si eso es lo que quieren los saudíes y los saudíes, concedámosles el favor”, dijo.

Anthony Yarde confía en que puede lastimar a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

