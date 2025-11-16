Anthony Yarde sobre pelea con Benavídez: No creo que lo haya golpeado nadie como yo

Anthony Yarde no cree que nadie con su poder haya golpeado a David Benavídez, cinturón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y espera sorprenderlo el 22 de noviembre en Arabia Saudita.

En una entrevista con la revista The Ring, Yarde indicó que sabe que Benavídez no será un rival fácil, pero confía en que sus poderosas manos podrían abrirle el camino para conseguir la victoria.

“No creo que le haya golpeado nadie que pegue como yo todavía. Pero tendremos que esperar a la noche del combate y ver qué pasa. De lo que sí estoy seguro es de que los estilos hacen las peleas. Así que va a ser un combate emocionante. (…) Soy de esas personas que, cuando alguien está delante de mí y soy la menos favorita, saben lo mejor de mí, así que estoy deseando que llegue el momento”, dijo.

David Benavídez es el favorito para vencer a Anthony Yarde. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“No soy tonto. El tipo sigue invicto. Ya sabes, subió a mi peso y se enfrentó a algunos de los mejores de mi categoría, venciéndolos. Dominó el peso supermediano y fue campeón mundial. Yo todavía no lo soy. Soy realista, así que cuando te enfrentas a alguien así, sé a lo que me enfrento, y ahí es cuando veo mi mejor versión”, agregó.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

