Anthony Yarde afirma que noqueará a David Benavídez

Anthony Yarde afirmó que noqueará a David Benavídez y le arrebatará el cinturón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando se enfrenten el 22 de noviembre en Arabia Saudita.

En una entrevista con Queenberry, Yarde aseguró que su pelea con Benavídez será emocionante porque a ambos les gusta el intercambio y cree que en uno de esos lo mandará a dormir.

“Es inevitable. En algún momento, vamos a tener un intercambio de golpes. Eso es lo que quiero y eso es lo que él quiere. Siento que ese es nuestro estilo de pelea. Eso es lo que la convierte en una pelea emocionante”, dijo.

David Benavídez pondrá en juego su título ante Anthony Yarde. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Tengo mi artillería. Tengo mi chaleco y mi equipo de Iron Man. Nos dirigimos al centro del ring. Ojalá no haya sorpresas. El árbitro debe tener cuidado. Y tendremos una buena pelea. Si conecto a Benavídez limpiamente, lo noquearé”, añadió Yarde.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· David Benavídez promete una guerra contra Anthony Yarde en Arabia Saudita

· David Benavídez reconoce que Yarde es un hombre peligroso

· Entrenador asegura que David Benavídez dominará a Anthony Yarde