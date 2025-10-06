David Benavídez reconoce que Yarde es un hombre peligroso

David Benavídez reconoció que Anthony Yarde es un peleador peligroso y por eso no lo subestimará cuando se enfrenten el 22 de noviembre, en Arabia Saudita, por el título de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con 411 Experience, Benavídez explicó que Yarde va con hambre a la pelea porque quiere conquistar de una vez por todas el campeonato mundial en su tercer intento.

“Este es su tercer intento por un título. Es un hombre que está entre la espada y la pared. Es un hombre peligroso. Me gusta enfrentarme a alguien que no tiene nada que perder. Espero que esté completamente seguro de su salud, porque si no, será un problema. Será un problema para él incluso estando completamente seguro”, dijo.

Anthony Yarde confía en que puede lastimar a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Sigue leyendo:

· David Benavídez promete una guerra contra Anthony Yarde en Arabia Saudita

· José Benavídez Sr. dice que Dmitry Bivol evadió a su hijo por “precaución”

· Entrenador asegura que David Benavídez dominará a Anthony Yarde