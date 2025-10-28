Anthony Yarde: No ser el favorito ante Benavídez me impulsa a dar lo mejor

Anthony Yarde declaró que no ser el favorito ante David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lo impulsa a dar lo mejor de sí para salir victorioso el 22 de noviembre en Arabia Saudita.

En una entrevista con la revista The Ring, Yarde quiere demostrar sus habilidades ante Benavídez y sorprender al mundo propinándole la primera derrota de su carrera al mexoamericano.

“Soy realista. En teoría, no debería ser el favorito. Él ha sido campeón mundial, y estas son las cosas que me impulsan. Quiero estar en una situación donde sea como un perro. Necesito salir de esto. Siento que ahí es donde doy lo mejor de mí. Quienes han visto mi carrera saben que puedo golpear. Benavídez ha estado casi perfecto hasta ahora, y estas son las cosas que me hacen brillar”, dijo.

Anthony Yarde quiere acabar con el invicto de David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

