Stephen Edwards elige a Benavídez para vencer a Yarde

El entrenador Stephen Edwards eligió a David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), como su favorito en la pelea que protagonizará con Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

En una entrevista con MillCity Boxing, Edwards explicó que Yarde es fuerte al principio del duelo, pero siempre se desmorona en los rounds finales, por lo que duda que pueda con la presión de Benavídez.

“Creo que Benavídez es demasiado fuerte en la recta final. Yarde es un poco inútil. Es bueno en los primeros asaltos, pero se desmorona. Tiene los músculos fuertes. No sé si pueda pelear contra Benavídez con ese giro de hombro. Le va a ganar a Yarde“, dijo.

Anthony Yarde quiere acabar con el invicto de David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

