Anthony Yarde dice que Benavídez tiene exceso de confianza

Anthony Yarde expresó que David Benavídez, campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), tiene exceso de confianza antes de su pelea el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

En una entrevista en “Inside The Ring”, Yarde cree que Benavídez no está plenamente concentrado en él, ya que habla a futuro en las entrevistas, y esto podría hacer que cometa errores.

“En mi caso, algo que sé de mí mismo es que, repito, he sufrido derrotas antes y sé cómo manejarlas. Así que creo que eso es lo que me hace más peligroso en esta pelea. David Benavídez nunca ha perdido y creo que a veces eso puede ser un poco, ya sabes, un exceso de confianza. He visto, ya sabes, algunas entrevistas, cuando habla de peleas después de mí y cosas así. Así que espero que esté concentrado para esta pelea porque, por lo que he aprendido estudiando el boxeo, así es como la gente comete errores”, dijo.

David Benavídez sabe que Yarde no será un rival fácil. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

