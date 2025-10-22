Anthony Yarde promete una gran sorpresa contra Benavídez

Anthony Yarde prometió que dará una gran sorpresa cuando suba al ring con David Benavídez por el título de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita.

En una entrevista en el episodio más reciente de “Inside The Ring”, Yarde sabe lo importante que es este enfrentamiento para él, ya que si derrota a Benavídez -además de arrebatarle el título- acabará con su invicto.

“Va a ser una gran sorpresa. Con la forma en que peleamos, te garantizamos una buena pelea”, dijo el peleador británico.

David Benavídez sabe que Anthony Yarde no será un rival fácil. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

