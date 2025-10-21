Anthony Yarde: “Si golpeo a Benavídez la pelea está terminada”

Anthony Yarde cree que si golpea correctamente a David Benavídez lo vencerá y se coronará campeón de las 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 22 de noviembre en Arabia Saudita.

En una entrevista el episodio más reciente de “Inside The Ring”, Yarde sabe que no es el favorito, pero confía en que su preparación para esta pelea lo ayudará a dar la sorpresa frente a Benavídez.

“Por eso me metí en este deporte: para participar en peleas importantes, peleas que, ya saben, dan que hablar, peleas entretenidas. Y para mí es como, ya sabes, ambos podemos golpear, y siento que si golpeo a Benavídez la pelea está terminada. Especialmente con la forma en que he estado entrenando; estoy seguro de que él también ha estado entrenando con intensidad porque querrá dejar huella. Pero sé que si me enfrento a cualquier peso semicompleto del planeta, ganaré la pelea. Eso es lo que me emociona tanto”, dijo.

David Benavídez sabe que Yarde no será un rival fácil. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Sé que algunos intentan venderse o decir: ‘Soy el mejor’, o lo que sea. Y siento que en el boxeo simplemente hay que demostrarlo. Sabes, no soy favorito por algo en esta pelea. Eso es lo que me hará brillar en esta pelea. Siento que en el boxeo uno también tiene que ganarse el lugar. Así que, si voy a ser campeón mundial, quiero peleas como esta, ya sabes, contra un campeón realmente sólido. … Hay algo dentro de mí que siente que esta fue la pelea que me pusieron en el plato por una razón”, concluyó.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

