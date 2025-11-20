Abel Sánchez: Yarde no es fácil, pero Benavídez ganará fácilmente

El entrenador Abel Sánchez comentó que Anthony Yarde no será una pelea fácil para David Benavídez, pero predijo que el mexoamericano ganará fácilmente y retendrá su título de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En entrevista con SecondsOut, Sánchez dejó claro que no tiene ninguna duda de que Benavídez se impondrá sin problemas sobre el peligroso Yarde este sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita.

“La pelea con Yarde no es fácil, pero David tiene talento. Anthony estará ahí para él. Le dará una pelea dura, pero al final, David Benavídez ganará fácilmente”, dijo.

Anthony Yarde confía en que vencerá a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su gran poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el Monstruo Mexicano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de las 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces en su última pelea. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

