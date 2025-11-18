Lionell Thompson no descarta a Yarde contra Benavídez: “Es peligroso”

El boxeador Lionell Thompson no descarta que el peligroso Anthony Yarde pueda dar la sorpresa cuando enfrente a David Benavídez, campeón de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), este sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita.

En una entrevista con FightHype, Thompson ve el duelo entre ambos muy parejo porque Yarde tiene las manos pesadas y eso le da una oportunidad contra Benavídez.

“Anthony Yarde es peligroso. Es un oponente peligroso. Le dio una buena pelea a Artur. Después de ser noqueado por Kovalev, aún así le dio una buena pelea a Artur… Yarde tiene manos pesadas. Incluso lastimó a Artur. Creo que Yarde tiene una oportunidad. Absolutamente. Creo que Yarde es mucho más grande, pega más fuerte, y creo que si Yarde conecta algunos golpes, puede tener éxito”, dijo.

David Benavídez quiere noquear a Anthony Yarde. Crédito: John Locher | AP

“Lo veo como un empate. No veo a David noqueando a Yarde. Podría equivocarme, podría abrumarlo con su actividad y sacarlo de ahí. Pero creo que Yarde es mucho más duro… la gente dice: ‘oh, ya lo han noqueado antes’. ¡Sí, por dos de los pegadores más potentes de esta generación! David no ha tenido un nocaut desde, ¿cuándo?”, añadió.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su gran poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el Monstruo Mexicano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de las 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces en su última pelea. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

