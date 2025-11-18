David Benavídez promete lastimar a Yarde en cada asalto

David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), prometió lastimar a Anthony Yarde en cada asalto cuando suban al ring este sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita.

En una entrevista con DAZN Boxing, Benavídez comentó que no perderá el tiempo e intentará noquear a Yarde desde el inicio, pero está consciente de que su oponente no va a retroceder.

“Espero entrar ahí y lastimarlo en cada asalto. Si se presenta la oportunidad y puedo detenerlo o noquearlo, definitivamente voy a intentar hacerlo toda la noche. Eso es lo que hago. No pierdo el tiempo intentando llevar la pelea a las tarjetas”, dijo.

Anthony Yarde confía en que vencerá a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

“Este tipo tampoco. Somos dos carneros dándolo todo. Nadie va a retroceder. Él no va a retroceder. Yo no voy a retroceder. Pero a esto es a lo que el boxeo necesita volver. Los aficionados necesitan peleas como esta”, agregó.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su gran poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el Monstruo Mexicano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de las 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces en su última pelea. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

