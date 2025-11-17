Padre de David Benavídez predice cómo terminará pelea con Yarde

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, predijo que su hijo podría sorprender y noquear a Anthony Yarde cuando ponga en juego su título de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este 22 de noviembre en Arabia Saudita.

En una entrevista con Boxing Scene, Benavídez Sr. comentó que no hay ninguna posibilidad de que Yarde pueda derrotar al Monstruo Mexicano porque simplemente está en otro nivel.

“En el boxeo hay niveles, amigo. David está en otro nivel. Su inteligencia y actitud son diferentes. Todo mi respeto para Anthony Yarde, pero no hay manera de que Anthony Yarde le gane a David Benavídez. Va a ser una pelea dura y emocionante. Va a haber sangre, costillas rotas, narices rotas, pero David va a salir victorioso y no hay lugar en mi mente para siquiera considerar la posibilidad de perder”, dijo.

Anthony Yarde confía en que vencerá a David Benavídez. Crédito: Anton Basanayev | AP

“David me da la confianza para decir eso y respaldar todo lo que digo. Nunca ha estado tan preparado. Irradia la confianza de un guerrero, y no se sorprendan si ven un nocaut”, añadió.

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su gran poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el Monstruo Mexicano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de las 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces en su última pelea. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

