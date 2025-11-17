David Benavídez espera pelea llena de acción contra Yarde

David Benavídez, campeón de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), espera una pelea llena de mucha acción contra Anthony Yarde este sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita.

En una entrevista en Inside the Ring, Benavídez declaró que Yarde es uno de los boxeadores más duros de la categoría y por eso quiere la mejor versión de él cuando suban al ring.

“Sin duda espero una pelea llena de acción. Anthony Yarde se ha enfrentado a los mejores. Ha recibido golpes duros de dos de los mejores boxeadores rusos de todos los tiempos. Espero que llegue al 100% preparado para esta pelea. No le temo a nada. Acepto y busco la guerra”, dijo.

Anthony Yarde confía en que vencerá a David Benavídez y dará la sorpresa en el Riad. Crédito: Anton Basanayev | AP

De acuerdo con la opinión de los expertos, el boxeador británico es uno de los retadores más peligrosos que enfrentará David Benavídez en las 175 libras por su gran poder. A pesar de esto, el mexoamericano sigue siendo el favorito para llevarse el triunfo.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el Monstruo Mexicano se convirtió en campeón absoluto de la categoría y expresó que estaba interesado en pelear con Callum Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de las 175 libras de la AMB tras vencer a David Morrell en las tarjetas de los jueces en su última pelea. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Sigue leyendo:

· David Benavídez promete una guerra contra Anthony Yarde en Arabia Saudita

· Anthony Yarde sobre pelea con Benavídez: No creo que lo haya golpeado nadie como yo

· Entrenador asegura que David Benavídez dominará a Anthony Yarde