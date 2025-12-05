Netflix hace jugada maestra y adquiere Warner Bros. Discovery por $72 mil millones de dólares

Netflix ha dado un paso contundente y sin precedentes en el mundo del streaming: concretó la firma de un acuerdo definitivo por el cual adquirirá Warner Bros., incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO, por una cifra que asciende a los $72 mil millones de dólares.

De acuerdo con un comunicado emitido por la plataforma, esta adquisición cuenta con con un valor empresarial total de aproximadamente $82,700 millones de dólares (valor patrimonial de $72 mil millones de dólares). Y se espera que la transacción se cierre tras la previamente anunciada separación de Discovery Global, la división de Redes Globales de WBD, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026 (en 12-18 meses).

Para el público, esta unión se traduce en que franquicias, programas y películas como “The Big Bang Theory”, “Los Soprano”, “Game of Thrones”, “El mago de Oz” y el Universo DC se unirán al extenso portafolio de Netflix, creando una oferta de entretenimiento extraordinaria para los usuarios de todo el mundo.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo“, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. “Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros., desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane hasta clásicos modernos como Harry Potter y sus amigos, con títulos que definen la cultura como Stranger Things, Cazadores de Demonios K-Pop y El Juego del Calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa“, añadió.

Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we'll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery destacó el gran logro que representa a nivel empresarial y artístico unir a estos dos gigantes de la creación y distribución audiovisual.

“El anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan“, declaró David Zaslav.

“Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado al público, captado la atención mundial y moldeado nuestra cultura. Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes del mundo para las próximas generaciones“, reitero en el comunicado.

Esta adquisición se consolida como uno más de los esfuerzos de la plataforma de streaming por mantenerse en la cima de la producción y distribución de contenido de entretenimiento. Recordemos que el pasado mes de octubre concretó una alianza con Spotify para competirle de frente a YouTube, apostando por los videopodcast y el contenido multiplataforma.

Ahora, los videopodcast más exitosos de Spotify debuten en exclusiva dentro del catálogo de Netflix, logrando que los usuarios ahora puedan disfrutar de formatos como The Bill Simmons Podcast, The Ringer F1 Show y Serial Killers previamente en Spotify y Netflix, mientras YouTube tendrá que esperar un plazo pactado para ofrecer los mismos episodios.

