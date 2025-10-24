Netflix confirma el spin-off de ‘Victorious’: Fecha de estreno y lo que se sabe

La famosa serie de Nickelodeon Victorious está oficialmente de vuelta. Netflix ha dado luz verde a Hollywood Arts, un spin-off que continuará el legado de la aclamada producción, con un pedido inicial de 26 episodios. La serie se estrenará en la plataforma de streaming en 2026, para después llegar a Nickelodeon y Paramount+.

La producción estará liderada por Daniella Monet, quien no solo retomará su papel como la siempre memorable Trina Vega, sino que también ejercerá como productora ejecutiva. El rodaje comenzará en las próximas semanas en Vancouver.

Trina Vega regresa a Hollywood Arts… como profesora

La nueva serie seguirá a Trina Vega en una etapa muy distinta de su vida. Según la sinopsis oficial, Trina regresa a su antigua escuela secundaria, Hollywood Arts, pero esta vez como maestra sustituta, sin contar con la preparación necesaria para el cargo.

Allí, se verá enfrentada —pero también inspirará— a una nueva generación de estudiantes talentosos y ambiciosos, mientras todos buscan su camino en la escuela de artes escénicas más exclusiva de Hollywood.

“Regresar como Trina junto a un elenco tan dinámico y poderoso de recién llegados es algo que me hace sentir muy afortunada y agradecida”, declaró Monet.

“Victorious nos cambió la vida a todos en muchos sentidos; nuestro elenco está unido para siempre por esa experiencia, y pensar que tengo la oportunidad de dirigir algo parecido es una sensación indescriptible”.

Junto a Monet, el reparto principal incluirá a nuevos talentos como Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze y Martin Kamm. Además, la actriz Yvette Nicole Brown participará como estrella invitada.

Detrás de cámaras, la serie contará con Jake Farrow y Samantha Martin —quienes escribirán, producirán y dirigirán—, así como con Jonathan Judge como productor ejecutivo y director del episodio piloto. Es importante destacar que Dan Schneider, creador de la serie original, no está involucrado en este nuevo proyecto.

Victorious se emitió originalmente entre 2010 y 2013, y contó en su reparto con estrellas como Victoria Justice, Ariana Grande, Elizabeth Gillies, Leon Thomas III, Matt Bennett y Avan Jogia. Este será el segundo spin-off de la franquicia, después de Sam & Cat, que unió a Ariana Grande y Jennette McCurdy.

El interés por el universo de Victorious sigue vigente: todos los episodios de la serie original están disponibles en Netflix en Estados Unidos, donde la plataforma reporta haber acumulado 45 millones de visualizaciones desde principios de 2024.

