Netflix cierra el estudio de Squid Game: Unleashed y reordena su estrategia de gaming

Netflix cerró Boss Fight Entertainment, el estudio detrás del juego móvil “Squid Game: Unleashed”, en una decisión que refleja cambios de prioridad en su estrategia de gaming pese al buen desempeño del título y su fuerte reconocimiento de marca.

La movida llega apenas tres años después de la compra del estudio y en medio de un reordenamiento más amplio de su apuesta interactiva. Es una señal clara de que Netflix está afinando dónde coloca sus fichas en videojuegos.

¿Qué pasó con el estudio?

Boss Fight Entertainment, adquirido por Netflix en 2022, comunicó su cierre a través de publicaciones en LinkedIn de directivos y creativos, sin un comentario oficial detallado por parte de la plataforma. Mensajes de figuras como el cofundador David Rippy y el director de desarrollo David Luehmann confirmaron el cierre, agradeciendo al equipo y lamentando que proyectos en curso no verán la luz.

La clausura ocurre tras una etapa en la que el estudio sostuvo producciones como Netflix Stories y el propio Unleashed, y se suma a otros recortes y reestructuraciones recientes en el ecosistema de juegos de la compañía y la industria en general.

Por qué es relevante para Netflix

El cierre sorprende porque “Squid Game: Unleashed” no fue un experimento menor: superó los 10 millones de descargas en Google Play y logró posiciones destacadas en múltiples mercados, capitalizando el empuje de la IP estrella. Incluso directivos de Netflix habían citado Unleashed como ejemplo del tipo de juegos narrativos e interactivos basados en franquicias propias que la compañía buscaba impulsar, reforzando su estrategia transmedia.

Aun así, la empresa está recalibrando su hoja de ruta: cerró un estudio AAA previamente y ahora prioriza party games en TV con el móvil como control, experiencias sociales de acceso inmediato y mayor sinergia con su producto central de streaming.

De qué va Squid Game: Unleashed

“Squid Game: Unleashed” es un party royale para 32 jugadores que reimagina pruebas icónicas de la serie como Red Light, Green Light, Glass Bridge o Marbles, con progresión de rango, eventos por temporada y recompensas in‑game en el universo de la IP.

El juego amplió su alcance al eliminar la barrera de la suscripción de Netflix, permitiendo jugar gratis, y fue evolucionando con actualizaciones importantes sincronizadas con nuevas temporadas del show. En móviles, su ficha destaca el “Squid Ladder”, desbloqueo de modos y cosméticos mediante monedas virtuales y tokens, más un enfoque competitivo y eventos especiales pensados para elevar la retención.

Para la IP, el juego probó que el universo Squid Game puede escalar engagement interactivo y acompañar episodios con ciclos de contenido y recompensas de temporada. Para los jugadores, el cierre del estudio no implica automáticamente que el servicio caiga, pero sí añade incertidumbre sobre el ritmo de actualizaciones, roadmap y soporte si no se comunica un plan de continuidad con otro equipo.

A nivel industria, el caso subraya una tendencia: incluso productos con métricas visibles y grandes marcas pueden verse reconfigurados por giros estratégicos cuando el objetivo es consolidar experiencias que eleven el valor del streaming, no sólo descargas.

