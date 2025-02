PlayStation State of Play: Lanzamientos, fechas y videojuegos

El primer State of Play del año de PlayStation ofreció a los entusiastas de los videojuegos una emocionante visión de los próximos lanzamientos para PlayStation 5. Durante los 40 minutos de presentación, Sony reveló una variedad de títulos que abarcan múltiples géneros, asegurando que hay algo para cada tipo de jugador en los próximos meses.

1. Monster Hunter Wilds

Capcom sorprendió a los fanáticos con el anuncio de “Monster Hunter Wilds”, la última entrega de su aclamada serie. Este título promete vastos entornos abiertos y una jugabilidad cooperativa mejorada. Los jugadores podrán embarcarse en esta nueva cacería a partir del 28 de febrero de 2025.

2. Shinobi: Art of Vengeance

Los amantes de la acción sigilosa estarán encantados con “Shinobi: Art of Vengeance”. Este juego promete una narrativa profunda y combates fluidos, llevando a los jugadores a través de una historia de honor y venganza en el Japón feudal. Se espera su lanzamiento el 28 de agosto de 2025.

3. Sonic Racing: CrossWorlds

SEGA presentó “Sonic Racing: CrossWorlds”, una nueva entrada en la franquicia de carreras que incorpora elementos de diferentes universos de SEGA. Antes de su lanzamiento oficial, los jugadores podrán participar en una prueba de red el 21 de febrero de 2025 para experimentar la acción multijugador en línea.

4. Digimon Story Time Stranger

Bandai Namco anunció “Digimon Story Time Stranger”, una nueva entrega en la serie Digimon que promete una narrativa envolvente y mecánicas de juego innovadoras. Aunque no se proporcionó una fecha de lanzamiento específica, se anticipa que el juego llegará en algún momento de 2025.

5. Lost Soul Aside

El esperado “Lost Soul Aside” finalmente tiene una fecha para la apertura de sus compras anticipadas el 19 de febrero. Este título combina combates de alta velocidad con un mundo de fantasía detallado, y ha sido uno de los juegos más esperados desde su anuncio inicial.

6. Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Los seguidores de la serie Yakuza estarán emocionados con “Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii”. Aunque la fecha de lanzamiento completa aún no se ha anunciado, una demo estará disponible a partir del viernes posterior al evento, permitiendo a los jugadores sumergirse en esta nueva aventura ambientada en Hawái.

7. WWE 2K25

Los fanáticos de la lucha libre pueden prepararse para “WWE 2K25”, que llegará el 14 de marzo. El juego promete mejoras significativas en la jugabilidad y gráficos, ofreciendo una experiencia más realista y envolvente.

8. Borderlands 4

Gearbox Software anunció “Borderlands 4”, la última entrega de su popular serie de shooters looter. Los jugadores pueden esperar nuevas clases de personajes, armas y una historia llena de humor característico. El juego está programado para su lanzamiento el 22 de septiembre.

Otros anuncios destacados

Además de los títulos mencionados, el State of Play presentó otros juegos y actualizaciones notables:

– Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic: Lanzamiento el 13 de junio de 2025.

– The Midnight Walk: Disponible el 8 de mayo de 2025.

– Onimusha 2: Samurai’s Destiny: Lanzamiento el 23 de mayo de 2025.

– Metal Gear Solid: Snake Eater Remake: Programado para el 28 de agosto de 2025.

El evento también incluyó anuncios de nuevos juegos y expansiones, como “Hell Is Us”, “Lies of P: Overture” y “Dreams of Another”, que ampliarán aún más el catálogo de PlayStation 5 en el futuro cercano.

El State of Play demostró que Sony tiene un amplio catálogo de videojuegos que verán la luz durante el transcurso del año por lo que sin importar los gustos de los jugadores todos estarán a la espera de alguno de estos lanzamientos.

