Bridgerton 4: Todo lo que revela el primer teaser de la nueva temporada

La alta sociedad de Londres está de vuelta. Netflix liberó el primer teaser oficial de la cuarta temporada de Bridgerton, desatando una ola de emoción entre los fanáticos de la exitosa serie.

La nueva entrega se centrará en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el segundo hijo de la familia, conocido por su espíritu bohemio y su resistencia al compromiso.

La sinopsis oficial revela que su vida da un giro inesperado tras conocer a una mujer enigmática, Sophie Baek (Yerin Ha), en un baile de máscaras. Este encuentro lo llevará a replantearse su aversión al matrimonio, prometiendo una historia de romance y autodescubrimiento.



Junto al teaser, se han revelado imágenes exclusivas que destacan a Benedict en el centro de la narrativa. El baile de máscaras, un evento clave, se muestra como un espectáculo visual con vestuarios deslumbrantes y una atmósfera cargada de misterio, manteniendo el estilo opulento que caracteriza a la serie.

¿Qué se sabe de la fecha de estreno?

De acuerdo a la información oficial, la cuarta temporada se dividirá en dos partes:

Parte 1 (episodios 401-404): 29 de enero de 2026.

Parte 2 (episodios 405-408): 26 de febrero de 2026.

Con un elenco estelar y la producción de Shonda Rhimes, la temporada 4 promete mantener el legado de Bridgerton como un fenómeno global, avivando la expectativa de los fans que ya cuentan los días para su regreso.

