Netflix estrena el primer tráiler de ‘Nobody Wants This’ temporada 2: ¿qué esperar?

La comedia romántica que conquistó a millones de espectadores regresa con más corazón, humor y complicaciones. Netflix lanzó el primer avance de la segunda temporada de ‘Nobody wants this’, la serie creada por Erin Foster —inspirada en su propia vida— que narra una historia de amor tan improbable como entrañable entre una podcastera agnóstica y un rabino carismático.

Protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, la primera temporada, estrenada en 2024, se convirtió en un fenómeno global al acumular 57 millones de visualizaciones en sus primeras semanas y posicionarse en el top 10 de 89 países.

Su éxito no solo revitalizó el género romántico en la pantalla chica, sino que generó una expectativa masiva por la continuación de la historia de Joanne y Noah.

¿Qué nos espera en la temporada 2?

La primera temporada terminó con un final abierto que dejó a los fans con el corazón en la mano: Noah corriendo tras un autobús para besar a Joanne tras un ultimátum.

Ahora, la sinopsis oficial de Netflix adelanta que “el desafío ya no es solo enamorarse contra todo pronóstico, sino permanecer juntos a pesar de todo”.

Los 10 episodios de la nueva temporada explorarán los desafíos de una relación que ya cruzó la línea del enamoramiento y se enfrenta a la realidad cotidiana.

Diferencias religiosas, culturales, familias entrometidas y nuevas tensiones pondrán a prueba el compromiso de la pareja. Según Adam Brody en una entrevista con Tudum, la serie profundizará en “dónde va su relación ahora que se han comprometido”, manteniendo su tono ligero, pero añadiendo capas emocionales más profundas.

Además, subtramas secundarias cobrarán protagonismo. La amistad entre Sasha (Timothy Simons) y Morgan (Justine Lupe) evolucionará, abriendo la puerta a posibles romances inesperados.

Erin Foster aseguró que la esencia semiautobiográfica de la serie seguirá intacta, garantizando autenticidad y cercanía en cada episodio.

Elenco estelar y nuevas incorporaciones

El núcleo original regresa completo: Kristen Bell como Joanne, la audaz presentadora de un podcast sobre sexo, y Adam Brody como Noah, el rabino recién separado que se enamora contra todo pronóstico.

A ellos se suman Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn, Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Emily Arlook, Sherry Cola y Shiloh Berman.

Pero la temporada 2 trae caras nuevas que prometen elevar el nivel de comedia y drama. Entre los fichajes más destacados están:

Leighton Meester (conocida por Gossip Girl y esposa real de Adam Brody), quien interpretará a la “nemesis de la secundaria” de Joanne

(conocida por Gossip Girl y esposa real de Adam Brody), quien interpretará a la “nemesis de la secundaria” de Joanne Arian Moayed (Succession), como el carismático —y algo narcisista— Dr. Andy, un psicoterapeuta que se convertirá en interés romántico de Morgan

(Succession), como el carismático —y algo narcisista— Dr. Andy, un psicoterapeuta que se convertirá en interés romántico de Morgan Alex Karpovsky (Girls), en el papel de “Big Noah”, un rabino rival de Noah en el templo, lo que añadirá tensión laboral a la trama

(Girls), en el papel de “Big Noah”, un rabino rival de Noah en el templo, lo que añadirá tensión laboral a la trama Miles Fowler (Bottoms), como Lenny, compañero de baloncesto de Noah y posible nuevo interés amoroso para Morgan

Además, se confirmó la participación de Seth Rogen y Kate Berlant (Once Upon a Time… in Hollywood) en roles aún por revelar, lo que aumenta aún más la expectativa.

Fecha de estreno

La segunda temporada de ‘Nobody wants this’ llegará a Netflix el 23 de octubre de 2025, apenas un año después del estreno de la primera temporada. Como es habitual en la plataforma, los 10 episodios estarán disponibles de forma simultánea, listos para un maratón lleno de risas, lágrimas y momentos que harán suspirar a más de uno.

NOBODY WANTS THIS S2 TRAILER 🚨



First comes love. Then comes life. Kristen Bell and Adam Brody are back as Joanne and Noah on October 23. pic.twitter.com/5RaFPdRoej — Netflix (@netflix) September 25, 2025

