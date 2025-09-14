KPop Demon Hunters hace historia y alcanza el número uno en Billboard 200

En un hito sin precedentes para las bandas sonoras animadas y la música K-pop global, ‘KPop Demon Hunters’, la banda sonora de la película de Netflix del mismo nombre, ascendió al número 1 en la lista Billboard 200, tras siete semanas en el segundo puesto.

Este logro marca no solo el primer número 1 de una banda sonora en más de tres años y medio —desde Encanto en marzo de 2022—, sino también el mayor salto de una banda sonora a la cima desde ‘O Brother, Where Art Thou?’ en 2002.

Un ascenso histórico

El álbum logró 128.000 unidades equivalentes de álbum (AEU) en la semana que finalizó el 11 de septiembre, un aumento del 7 % respecto a la semana anterior y su mejor desempeño hasta la fecha, de acuerdo a la información revelada en el portal de Billboard.

La cinta ‘KPop Demon Hunters’ no solo domina las listas de álbumes, sino también las de canciones. Es la primera banda sonora en casi 30 años en tener cuatro temas simultáneos en el Top 10 del ‘Billboard Hot 100’, rompiendo récords establecidos en la era de ‘The Lion King’ y ‘Frozen’.

El sencillo ‘Golden‘, interpretado por el trío HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, voces de los personajes Rumi, Mira y Zoey), lidera el Hot 100 por sexta semana consecutiva y también es número 1 en el Reino Unido.

Además, el álbum se convierte en la séptima banda sonora de película animada en alcanzar el #1 en la historia de Billboard 200, uniéndose a leyendas como ‘The Lion King’ ‘(1994-95), ‘Frozen’ (2014), ‘Encanto’ (2022) y ‘Pocahontas’ (1995).

Es también la primera vez desde 1977 que un álbum pasa más de siete semanas en el número 2 antes de finalmente llegar al top: ‘Simple Dreams’ de Linda Ronstadt tuvo nueve semanas en el segundo puesto antes de coronarse.

