“Love con Revenge”: El intrigante reality de Netflix que investiga estafas amorosas  

El impacto mediático obtenido en 2022 con el documental “The Tinder Swindler”, marcó el camino al nuevo gran éxito de Netflix con el reality “Love Con Revenge”, una nueva producción que mezcla el suspenso del crimen real con las emociones del romance.

La serie documental aborda los casos de personas que cayeron en estafas amorosas y revela cómo sus vidas fueron trastocadas por delincuentes que aprovecharon su confianza.

El proyecto tiene como rostro principal a Cecilie Fjellhøy, víctima del escándalo global del Tinder Swindler, quien ahora regresa a la pantalla para investigar junto con la especialista Brianne Joseph cómo operan estas redes de fraude.

Estafas de amor que se convirtieron en pesadilla

Estrenado el pasado 5 de septiembre, el reality se centra en una historia distinta, en cada episodio, con víctimas que compartieron su vida y sus recursos con personas que no eran quienes decían ser.

Una de las tramas más comentadas es la de Todd Dean, apodado el “Selfie Scammer”, quien utilizó su supuesta experiencia en negocios de bienestar para engañar a varias mujeres. Según revelan en la serie, Dean terminó enfrentando consecuencias legales y fue obligado a pagar indemnizaciones.

Otro caso que genera impacto es el de Bridget Phillips, quien creyó haber encontrado en Ricky Morrisey a un compañero de vida. Con el tiempo descubrió que él fingía ser veterano y había inventado toda una historia personal para ganarse su confianza y obtener beneficios económicos. Situaciones como esta muestran cómo los estafadores manipulan emociones y construyen identidades falsas para lograr sus objetivos.

La historia de Cecilie Fjellhøy y el estafador de Tinder

Uno de los elementos que hace especial a “Love Con Revenge” es la presencia de Cecilie Fjellhøy, quien saltó a la fama mundial tras contar su propia historia en el documental de Netflix “The Tinder Swindler”.

En aquella producción de 2022, se reveló cómo Fjellhøy fue víctima de Simon Leviev, un hombre que se hacía pasar por millonario en la aplicación de citas y que, con promesas de amor y lujos, logró estafar a varias mujeres en diferentes países.

El documental mostró en detalle cómo Leviev utilizaba jets privados, joyas y viajes de lujo para crear una identidad ficticia, mientras pedía préstamos a sus parejas con la promesa de devolverlos rápidamente. En el caso de Cecilie, llegó a acumular deudas millonarias tras confiar en él, lo que transformó su vida personal y profesional.

La producción, dirigida por Felicity Morris, se convirtió en uno de los grandes fenómenos del true crime en Netflix y colocó a Fjellhøy como símbolo de la lucha contra los fraudes románticos. Ahora, en “Love Con Revenge”, su experiencia como víctima se convierte en el motor para investigar otros casos similares y exponer las estrategias de los estafadores que siguen operando alrededor del mundo.

Recepción e impacto de “Love Con Revenge”

Desde su estreno el 5 de septiembre de 2025, la serie ha despertado interés en distintos países y ya figura entre las producciones más comentadas del catálogo de Netflix al grado de colocarse en el sexto puesto de las producciones más vistas en la plataforma en Estados Unidos, así como un séptimo lugar a nivel mundial.

