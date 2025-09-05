Charlie Sheen habla con libertad sobre su sexualidad en nuevo documental de Netflix

En un giro profundamente personal y revelador, el actor Charlie Sheen abre por primera vez la puerta a un capítulo íntimo de su vida: sus experiencias sexuales con hombres. La confesión llega a través de su próximo documental de Netflix, “aka Charlie Sheen”, y sus memorias, “El libro de Sheen”, que se estrenan consecutivamente este septiembre.

Según informó People, Sheen describe su decisión de “darle la vuelta al menú” después de años de tener relaciones principalmente con mujeres.

El actor de 60 años, conocido por su papel en ‘Platoon’ y ‘Two and a Half Men’, califica el acto de compartir estas vivencias como “jodidamente liberador”, utilizando una vívida analogía para expresar su alivio: “Es como si no hubiera pasado un tren por el lateral del restaurante. Como si no hubiera caído un piano del cielo”.

Un periodo oscuro de su vida

Sheen vincula directamente el inicio de estos encuentros con un período oscuro de su vida marcado por la adicción al crack.

“Eso fue lo que lo inició”, afirma. “Ahí nació, o se desató”. El actor relata un proceso de introspección y posterior aceptación, preguntándose inicialmente “¿De dónde salió eso?… ¿Por qué pasó eso?”, para finalmente concluir con un pragmático “¿Y qué?”.

Asegura no tener arrepentimientos: “Algunas cosas fueron raras. Muchas fueron divertidísimas, y la vida continúa”.

Estas revelaciones se entrelazan con el relato de otra de sus grandes batallas: su diagnóstico de VIH. Sheen detalla cómo fue chantajeado por sus exnovias, lo que lo llevó a desembolsar millones de dólares para mantener su condición en privado antes de verse forzado a hacerla pública durante una entrevista en el programa “Today” en 2015, cuatro años después de haber sido diagnosticado.

El estreno del documental, previsto para el 10 de septiembre (un día después del lanzamiento de sus memorias), ya generó un momento significativo: Sheen asistió a la alfombra roja acompañado de su exesposa, Denise Richards, marcando su primera aparición pública juntos desde febrero de 2005, simbolizando un cierre y una nueva etapa en la vida del actor.

Seguir leyendo: