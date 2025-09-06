¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Merlina? Las claves tras el anuncio de Netflix

Lo que no fue una sorpresa para muchos, Netflix confirmó la tercera temporada de la exitosa serie ‘Wednesday’, más conocida como ‘Merlina’ en español. Se trata de una de sus apuestas más aclamadas de los últimos años, y ya explora la posibilidad de expandir su universo.

La noticia llegó en julio, incluso antes del estreno completo de la segunda temporada, demostrando la enorme confianza de la plataforma en la serie protagonizada por Jenna Ortega y dirigida por Tim Burton.

Aunque aún no se han revelado los detalles completos del elenco, los creadores, Alfred Gough y Miles Millar, han adelantado pistas sobre lo que les depara a los fans.

¿Qué esperar de la tercera temporada?

En un comunicado, Gough y Millar expresaron: “Fue un oscuro placer ver a Merlina hechizar al público de todo el mundo. Estamos más que emocionados de que vuelva a acechar los pasillos de Nevermore. Esta vez, desenterrará más secretos siniestros de la escuela y se adentrará aún más en la cripta de la familia Addams. O, como diría Merlina: ‘nada une más a una familia que una buena exhumación’”.

Esto promete una profundización en los mitos de la Academia Nevermore y en los oscuros secretos del linaje de los Addams, lo que sin duda deleitará a los seguidores de la familia más peculiar de la televisión.

La pregunta que todos los fans se hacen es: ¿cuándo llegará? Netflix no ha anunciado una fecha de estreno oficial para la tercera temporada. Sin embargo, si se consideran los extensos tiempos de producción y el intervalo de casi tres años que hubo entre la primera y la segunda temporada, la especulación apunta a que podríamos verla entre finales de 2026 y principios de 2027.

Todo apunta a que la plataforma buscará una ventana de estreno estratégica, muy probablemente coincidiendo con la temporada de Halloween, para aprovechar al máximo el tono gótico y misterioso que define a la serie.

Un impacto inmediato

El impacto de ‘Merlina’ fue inmediato y masivo. Desde su estreno el 23 de noviembre de 2022, la serie se convirtió en un rotundo éxito.

Según datos oficiales de Netflix, acumuló la impresionante cifra de 252.1 millones de vistas en sus primeros 91 días y se mantuvo en el primer puesto del Top 10 mundial durante seis semanas seguidas.

Otro dato importante es que, de acuerdo con informes de The Hollywood Reporter, Netflix está explorando la posibilidad de un spin-off de Merlina.

Aunque los detalles son aún preliminares, la plataforma estaría considerando expandir el universo de la serie con nuevos personajes, lo que podría enriquecer aún más el mundo de Nevermore y ofrecer nuevas perspectivas dentro de ese fascinante ecosistema gótico.

