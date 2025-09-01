Netflix revela el look de Lady Gaga como la misteriosa profesora de ‘Wednesday’

La expectativa por la segunda temporada de ‘Wednesday’ en Netflix alcanza un nuevo nivel con la incorporación de una figura de peso: la cantante y actriz Lady Gaga. La plataforma ha revelado el primer vistazo oficial de su transformación en un personaje que promete dejar una huella imborrable en la serie.

Gaga se interpreta a Rosaline Rotwood, una nueva y enigmática profesora de la Academia Nevermore. La imagen oficial muestra a la artista con una impactante cabellera platinada, cejas decoloradas y un vestido blanco de corte sobrio que contrasta con su piel pálida.

La inquietante presencia de Dedos, la mano familiar de los Addams, sobre su hombro, confirma que su historia se entrelaza directamente con el universo de la familia más siniestra.

La composición de la fotografía transmite una poderosa mezcla de elegancia y amenaza, perfecta para un rol descrito como “legendario”. Netflix se ha guardado de revelar si Rotwood será una aliada o una antagonista para Wednesday Addams, pero la interpretación de Gaga apunta a un personaje cargado de magnetismo y ambigüedad, prometiendo dinamitar la trama.

Una visión venenosa. Aquí tienes el primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood 🕷️



📷 Sophy Holland pic.twitter.com/qgcu1Zfisb — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 1, 2025

Fechas de estreno y estructura de la temporada

La espera está a punto de terminar. La segunda temporada de Merlina se dividió en dos partes

Primera parte : Ya disponible desde el 6 de agosto de 2025.

: Ya disponible desde el 6 de agosto de 2025. Segunda parte: Se estrenará el 3 de septiembre de 2025, con los episodios restantes.

En total, esta temporada constará de ocho capítulos que, según Netflix, servirán como un puente crucial hacia una tercera temporada ya confirmada.

El cierre de esta entrega promete revelar nuevas intrigas en la Academia Nevermore y consolidar definitivamente a Wednesday Addams como uno de los personajes más icónicos del catálogo de la plataforma.

Se espera que, nuevamente, ‘Merlina’, se convierta en tendencia dentro y fuera de Netflix, convirtiéndose en uno de sus estrenos más rentables del año.

Además de esto, ha sido un año increíble para Lady Gaga después del estreno de su álbum ‘Mayhem’. Se espera que reciba varias nominaciones a los premios Grammy, marcando el regreso triunfal de una de las estrellas más impactantes de esta generación.

Seguir leyendo: