Lady Gaga deslumbra a 2,1 millones de personas en concierto histórico en Copacabana

La superestrella del pop Lady Gaga ofreció un espectáculo sin precedentes este sábado en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, congregando a 2,1 millones de personas, según cifras oficiales de la alcaldía. El concierto gratuito, el más multitudinario en la carrera de la artista, marcó su triunfal regreso a Brasil tras trece años de ausencia.

Un espectáculo teatral y exuberante

Tras sus aclamadas actuaciones en Coachella y México en abril, la ganadora de 14 premios Grammy presentó en Río un espectáculo cargado de la energía “caótica” de “Mayhem”, su más reciente álbum que narra la lucha con sus alter egos hasta su renacimiento.

El concierto comenzó con un ambiente operístico cuando Lady Gaga, vestida con un vibrante traje rojo, apareció sobre una estructura victoriana en medio de un gigantesco escenario de 1.260 metros cuadrados que evocaba un teatro griego. La artista inauguró la presentación interpretando “Bloody Mary”.

El ambiente rápidamente se transformó con “Abradacabra“, cuando bailarines hasta ese momento escondidos bajo la falda de la artista aparecieron para ejecutar enérgicas coreografías que desataron el frenesí entre sus “little monsters”.

Emotiva Conexión con Brasil

“¡Brasiiiiiiiiiiil, te extrañé mucho!”, exclamó la artista en inglés durante el concierto.

El momento que llevó al éxtasis a los fans fue después de interpretar “Desease“, cuando hizo un paréntesis para agradecer a los asistentes. Desde un palco elevado, Lady Gaga extendió la bandera de Brasil y leyó un mensaje traducido simultáneamente en el que expresó sentirse “honrada”, “suertuda” y “orgullosa” de actuar nuevamente en el país.

“Gracias por esperarme por más de diez años,” dijo nostálgica. “Les agradezco por recibirme con los brazos abiertos y hacer historia conmigo,” agregó.

La mayor emoción, sin embargo, se vivió hacia el final del concierto cuando interpretó los éxitos más esperados. Después de un intimista “Shallow” —canción ganadora del Óscar— al piano, “Bad Romance” hizo vibrar a los asistentes.

Una Deuda Saldada

Con este concierto en Copacabana, Lady Gaga pagó una deuda pendiente con Brasil desde hacía 13 años, cuando visitó el país con la gira mundial “The Born This Way Ball“. En 2017, la artista intentó volver a la “cidade maravilhosa“, pero problemas de salud la obligaron a cancelar a última hora su presentación en Rock in Río, donde era una de las principales figuras.

Tras la confirmación de su regreso a Brasil en febrero pasado, la respuesta de sus admiradores fue contundente.

Fans Desde Todos los Rincones

La devoción por la artista llevó a muchos seguidores a realizar extraordinarios esfuerzos para presenciar el concierto. Algunos viajaron desde las entrañas de la selva amazónica por ríos, tierra y aire; otros desde Porto Alegre, en el sur, o desde Fortaleza, en el árido nordeste, sometidos a días de travesías en autobuses. Muchos gastaron hasta el último de sus ahorros para hacer realidad su sueño.

Desde la madrugada del sábado, numerosos fanáticos ya se aglomeraban en las cercanías del escenario. Los vendedores ambulantes aprovecharon la ocasión vendiendo sacos de arena y butacas improvisadas para que los asistentes pudieran ver mejor el espectáculo. Algunos ingeniosos seguidores incluso se ubicaron en las ramas de árboles cercanos para no perderse detalle.

Operativo de Seguridad Excepcional

El concierto se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad después de que las autoridades brasileñas desarticularan un intento de atentado. Según informaron este domingo fuentes oficiales, la Policía Civil de Río de Janeiro detuvo a dos sospechosos, uno de ellos un adolescente, que supuestamente planeaban atentar con explosivos caseros en el macroconcierto.

El “responsable” de montar el ataque fue capturado in fraganti en el estado de Rio Grande do Sul (sur) por posesión ilegal de arma de fuego, mientras que el adolescente, que almacenaba material de abuso sexual de menores según las autoridades, fue arrestado en Río de Janeiro.

La operación, bautizada como ‘Fake Monster’, incluyó búsquedas simultáneas en trece direcciones de los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul y Mato Grosso. La investigación identificó que los sospechosos “reclutaban” a adolescentes a través de internet para “promover ataques con uso de explosivos improvisados“.

Los sospechosos usaban “perfiles falsos” en redes sociales para hacerse pasar por “miembros de la comunidad de fans de Lady Gaga, conocidos mundialmente como ‘Little Monsters'”, indicó en un comunicado el Ministerio de Justicia, que colaboró en la acción.

“La red promovía la radicalización de adolescentes, la difusión de crímenes de odio”, principalmente contra la comunidad LGTBI, “la automutilación y contenidos violentos como forma de pertenencia y desafío entre los jóvenes”, señaló el Ministerio. Las autoridades indicaron que el grupo buscaba “obtener notoriedad en las redes sociales” y que el atentado formaba parte de un “desafío”.

Para garantizar la seguridad del evento, se desplegó un dispositivo que involucró a unos 5.000 agentes. El esquema contó además con 78 torres de observación, drones con tecnología de reconocimiento facial y una docena de cámaras de seguridad adicionales.

Impacto Económico

La asistencia de 2,1 millones de espectadores superó ampliamente la expectativa de 1,6 millones (cifra del concierto de Madonna en la misma playa). Según estimaciones oficiales, el evento dejará a la ciudad un impacto económico de más de 600 millones de reales (aproximadamente 107 millones de dólares o 94 millones de euros).

El ambiente festivo comenzó días antes del concierto. Desde el miércoles anterior, cientos de fans se congregaron alrededor del hotel donde se hospedaba Lady Gaga, vestidos con trajes emblemáticos de la artista y esperando un saludo de su estrella, quien solo se dejó ver durante el ensayo previo al concierto.

