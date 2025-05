Met Gala 2025: Todos los detalles sobre la edición de este año

Este lunes, se celebra el evento del más importante del mundo de la moda: la Met Gala 2025, que se celebrará, como todos los años, en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde los invitados sorprenderán con sus elegantes y originales trajes.

La gala de este año tendrá, además de a Anna Wintour, a Pharrell Williams, Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y LeBron James como anfitriones.

¿Cuál es el tema y código de vestimenta de este año?

El título de la exposición que acompaña el evento de moda será Superfine: Tailoring Black Style, y su enfoque será la influencia y evolución del dandismo de los hombres negros.

Según Vogue, la muestra está basada en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, de la académica Monica L. Miller, quien además será curadora invitada del evento.

El código de vestimenta de la edición de este año de la Met Gala es Tailored for You (Hecho a medida para ti). De acuerdo con Vogue, es un guiño a la sastrería muy en consonancia con el tema de la exposición, el dandismo.

¿Qué artistas asistirán este año?

De acuerdo con la revista ¡Hola!, figuras como la gimnasta Simone Biles, el cineasta Spike Lee, la actriz Rachel Zegler, la modelo Ashley Graham y la rapera Doechii son algunas de las celebridades que subirán por las glamurosas escaleras del Met.

También figuras otras estrellas como Shakira, quien asistirá al evento por segunda vez, Gal Gadot, Amelia Gray, Tyla, Janelle Monáe y Ayo Edebiri, entre otras.

Según The New York Times Shakira podría hacer una aparición sorpresa en la alfombra roja.

¿Qué se hace en la Met Gala?

Tras la alfombra roja, el evento el más importante del mundo de la moda comienza con una ceremonia de inauguración de la exposición del Costume Institute, seguida por una cena y una exhibición de moda de 250 artículos de la colección permanente del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

¿Dónde ver la alfombra roja de la Met Gala 2025?

La gala de este año se podrá seguir a través del canal de YouTube y las cuentas de Facebook, Instagram y X de Vogue. También se podrá ver a través de la señal televisiva E! Entertainment.

La transmisión de la alfombra roja de la Met Gala comenzará a las 6:00 pm (hora del este).

