Jeremy Renner reveló que trató de escapar del hospital tras el accidente que casi le cuesta la vida

Hace dos años, Jeremy Renner sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. En enero de 2023, el actor estadounidense fue arrollado por una máquina quitanieve, lo que le provocó varias heridas y fracturas que lo hicieron pasar un largo periodo en el hospital.

Durante su tiempo en el hospital, Renner fue un paciente terrible, así aseguró el propio actor en una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show para promocionar su libro My Next Breath, en el que habla sobre su largo proceso de recuperación tras el accidente.

En la conversación, el actor reveló que fue tan mal paciente que intentó escapar varias veces del hospital.

“Puedo echarle la culpa a las drogas… O no. No, la verdad es que era un fastidio eso es lo que fui. Me tuvieron que amarrar a la camilla porque intenté escapar varias veces”, confesó Renner.

El actor contó que sus intentos de escape fueron muy lentos y no logró llegar muy lejos. “Imagínate, nunca logré llegar a la puerta del hospital, iba arrastrando nueve maquinas y estaba completamente sedado con una inyección epidural, además con todas esas máquinas atrás todo mundo sabía lo que estaba intentando hacer, pero yo estaba como ‘Alex, empaca mis cosas, nos largamos de aquí’”, recordó.

Sobre el libro, Renner contó que la idea de escribir sobre todo lo que vivió tras el accidente llegó después de un año, ya cuando había pasado todo el duro proceso de recuperación.

“De pronto me di cuenta que necesitaba dejar de autosabotearme, tenía que enfrentarlo y contar lo que ocurrió con mis propias palabras, letra por letra fue algo muy sanador para mí”, dijo.

Más allá de ayudarlo a sanar y cerrar ese capítulo de su vida, el libro también fue una forma de ayudar a su familia, que también pasó por un duro momento, a sanar.

¿Qué le pasó a Jeremy Renner?

En enero de 2023, Jeremy Renner sufrió un accidente que casi le cuesta la vida: fue atropellado por una máquina quitanieves que se descontroló y lo aplastó en su casa en Reno, Nevada.

Como resultado del accidente, el actor tuvo una hemorragia en la pierna y la fractura de 30 huesos, además de un traumatismo torácico y lesiones ortopédicas.

El actor habló por primera vez del accidente en abril del año pasado en un especial llamado Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A story of terror, survival and triumph, que transmitió ABC y Hulu.

“Estuve despierto en todo momento”, reveló sobre el incidente. “Me puse a escribir notas en mi teléfono, mis últimas palabras para mi familia”, agregó sobre lo que hizo mientras estaba en el hospital.

Renner ha atravesado un largo y doloroso proceso de recuperación y rehabilitación. El actor hizo su primera aparición pública en abril del año pasado en el estreno de Rennervations, serie documental de Disney+ que lo tiene como protagonista.

