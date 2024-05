Jeremy Renner confesó que tenía miedo de volver actuar tras su accidente

Tras una larga recuperación, Jeremy Renner volvió a lo sets para el rodaje de Mayor of Kingstown, que se estrenará el 2 de junio. No fue fácil para el actor, quien estaba nervioso por decepcionar a sus compañeros de serie.

En una entrevista con Entertainment Tonight, el actor de 53 años contó que, aunque el equipo producción de Mayor of Kingstown hizo algunos cambios para adaptarse a sus proceso de recuperación, le costó seguir el ritmo de trabajo.

“Era algo diferente a lo que realmente sentía antes, estaba en un lugar de dudas”, dijo Renner. “No sabía si era físicamente capaz de hacerlo, porque son 12 horas, 14 horas en un set. Ya sea que estés haciendo acrobacias o no, es agotador”, agregó.

Pese a los nervios, a Renner le emocionaba volver al ser, volver a actuar; sin embargo, regresar también le generaba ansiedad, lo que lo afectó emocionalmente.

“Eso no se siente muy bien, no me hace sentir seguro porque no tengo confianza en mi cuerpo, en mi capacidad. Así que aún no había llegado a ese punto”, contó.

Uno de los cambios que hicieron en el set fue reducir las horas de rodaje, porque se dieron cuenta que Renner no podía trabajar durante largas horas como sus compañeros.

“Me quedé dormido en medio de una escena”, recordó el actor. “Dijeron: ‘Y acción’, y yo estaba como fuera, roncando”, agregó.

No todo fue negativo. Renner aseguró que su cercanía con la muerte le permitió darle un nuevo nivel de profundidad a su personaje Mike McLusky en la serie.

“Inserté mucho de lo que estaba sintiendo en ese momento”, dijo Renner sobre su personaje, que tuvo escenas más íntimas y delicadas con sus compañeros de reparto a lo largo de la nueva temporada.

Hace poco, en una entrevista con Entertainment Tonight, el actor contó que estaba enfocado en su proceso de recuperación física y que, poco a poco, había empezado a mejorar.

“Tengo que fijarme metas. Haré lo que sea necesario para mejorar, para volverme más fuerte”, dijo Renner. “Esta recuperación es una calle de sentido único. El resto de mi vida se trata de salud y bienestar. La recuperación será parte del resto de mi vida, así que lo espero con ansias. Siempre hay algo que hacer para mejorar, para ser más fuerte, para ser más feliz, para ser más saludable, y eso es lo que espero”, aseguró.

En enero del año pasado, Jeremy Renner sufrió un accidente que casi le cuesta la vida: fue atropellado por una máquina quitanieves que se descontroló y lo aplastó en su casa en Reno, Nevada.

Como resultado del accidente, el actor tuvo una hemorragia en la pierna y la fractura de 30 huesos, además de un traumatismo torácico y lesiones ortopédicas.

El actor habló por primera vez del accidente en abril del año pasado en un especial llamado Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A story of terror, survival and triumph, que transmitió ABC y Hulu.

“Estuve despierto en todo momento”, reveló sobre el incidente. “Me puse a escribir notas en mi teléfono, mis últimas palabras para mi familia”, agregó sobre lo que hizo mientras estaba en el hospital.

Renner ha atravesado un largo y doloroso proceso de recuperación y rehabilitación. El actor hizo su primera aparición pública en abril del año pasado en el estreno de Rennervations, serie documental de Disney+ que lo tiene como protagonista.

