Jeremy Renner reveló que Robert Downey Jr fue un gran apoyo luego de su accidente

Durante el tiempo que estuvo en cama luego del accidente con una máquina quitanieves, Jeremy Renner estuvo acompañado por familiares y amigos que lo apoyaron en su proceso de recuperación. Una de las personas que estuvo junto a él en esa difícil etapa fue Robert Downey Jr, recordó el actor.

En una entrevista con People, Renner contó como su compañero en Avengers, quien ganó su primer Oscar la semana pasada, lo apoyó luego de su accidente.

“Terminamos teniendo conversaciones realmente geniales en FaceTime, como si estuviéramos saliendo o algo así”, dijo Renner, quien en enero del año pasado sufrió un accidente con una máquina quitanieves que casi le cuesta la vida.

En ese momento, Renner contó que estaba sufriendo el dolor más fuerte de su vida y Downey estaba allí distraerlo y hacerlo sentirse mejor.

“Él me dice: ‘Amigo, lo más importante es que te veas bien. No me importa cómo te sientas, mientras luzcas bien, eso es lo único que importa’”, contó el actor de 53 años de edad.

Renner contó que Downey es fan de Mayor of Kingstown, serie Paramount+ que protagoniza el actor, y que se burló cuando salió del hospital para regresar al set. “Él dijo: ‘Tienes que volver para hacer de alcalde, porque necesitamos ver qué pasa’”, dijo Renner sobre lo que dijo su amigo sobre su personaje.

En enero del año pasado, Jeremy Renner sufrió un accidente que casi le cuesta la vida: fue atropellado por una máquina quitanieves que se descontroló y lo aplastó en su casa en Reno, Nevada.

Como resultado del accidente, el actor tuvo una hemorragia en la pierna y la fractura de 30 huesos, además de un traumatismo torácico y lesiones ortopédicas.

El actor habló por primera vez del accidente en abril del año pasado en un especial llamado Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A story of terror, survival and triumph, que transmitió ABC y Hulu.

“Estuve despierto en todo momento”, reveló sobre el incidente. “Me puse a escribir notas en mi teléfono, mis últimas palabras para mi familia”, agregó sobre lo que hizo mientras estaba en el hospital.

Renner ha atravesado un largo y doloroso proceso de recuperación y rehabilitación. El actor hizo su primera aparición pública en abril del año pasado en el estreno de Rennervations, serie documental de Disney+ que lo tiene como protagonista.

Volver a los sets

Recientemente, en una entrevista con Entertainment Tonight, el actor de 53 años de edad contó que está enfocado en su proceso de recuperación física y que, poco a poco, ha ido mejorando.

“Tengo que fijarme metas. Haré lo que sea necesario para mejorar, para volverme más fuerte”, dijo Renner. “Esta recuperación es una calle de sentido único. El resto de mi vida se trata de salud y bienestar. La recuperación será parte del resto de mi vida, así que lo espero con ansias. Siempre hay algo que hacer para mejorar, para ser más fuerte, para ser más feliz, para ser más saludable, y eso es lo que espero”, aseguró.

Aunque su recuperación ha sido una experiencia difícil y “desgarradora”, el actor asegura que se siente agradecido por su evolución. “No puedo creer que esté sentado aquí ahora mismo. Estoy muy agradecido. Estoy muy feliz de estar avanzando en la vida y estoy feliz de compartir esta vida con las personas maravillosas que amo”, afirmó.

