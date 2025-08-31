Lo más esperado de Netflix en septiembre: series y películas que no te puedes perder

El mes de septiembre llega cargado de novedades a Netflix, con una selección diversa de series y películas que prometen capturar la atención de todos los gustos. Desde thrillers de alto voltaje y dramas coreanos hasta comedias románticas y el esperadísimo regreso de un fenómeno japonés, aquí te presentamos los estrenos más destacados:

Beauty in Black (11 de septiembre)

Tyler Perry, el creador detrás del éxito “Harta”, regresa con esta intrigante serie. ‘Beauty in Black’ sumerge al espectador en el oscuro mundo de una despiadada familia al frente de un imperio de belleza que esconde una red de trata clandestina. La toma da un giro cuando Kimmie, una trabajadora sexual que siempre pasó desapercibida, hereda el control absoluto del negocio y se convierte en una fuerza imparable decidida a cambiar las reglas del juego.

Diario de una chica experta en amor (11 de septiembre)

Suecia cambia de registro y nos ofrece una comedia romántica fresca y honesta. La serie sigue a Amanda, una mujer de 31 años que, durante un verano de citas intensas, se embarca en una búsqueda desesperada por encontrar el amor. A través de aplicaciones de citas, encuentros en bares y conversaciones con sus amigas, la serie explora con humor y ternura las preguntas universales sobre el amor, el desamor y la vulnerabilidad del corazón.

Tú y todo lo demás (12 de septiembre)

Netflix apuesta una vez más por el drama coreano con esta serie que promete enredos emocionales. “Tú y todo lo demás” explora la compleja y larga relación de amor y odio entre dos amigas, cuyas vidas se entrelazan irremediablemente a lo largo de diversas etapas, prometiendo una narrativa llena de matices y sentimientos encontrados.

Black Rabbit (18 de septiembre)

Uno de los estrenos más potentes del mes. Este thriller de alto perfil está protagonizado por Jude Law y Jason Bateman. La historia sigue a un exitoso dueño de un restaurante en Nueva York cuya vida se ve sumida en el caos cuando permite que su turbulento hermano vuelva a entrar en su vida, desatando una espiral de peligros que amenaza con destruir todo lo que ha construido.

El refugio atómico (19 de septiembre)

Álex Pina, el mastermind detrás de “La casa de papel”, vuelve con un thriller de supervivencia y suspense. En “El refugio atómico”, un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo (Kimera) diseñado para soportar cualquier catástrofe ante la amenaza de un conflicto mundial. La convivencia forzada en este espacio claustrofóbico saca a la luz sus secretos más oscuros y da pie a alianzas inesperadas en esta serie de 8 episodios.

Alice in Borderland 3 (25 de septiembre)

¡Por fin! La aclamada serie japonesa basada en el manga de Haro Aso regresa para su tercera temporada. Tras haber escapado de Borderland, Arisu y Usagi llevan una vida feliz y casados en el mundo real. Sin embargo, cuando Usagi desaparece misteriosamente, Arisu se ve obligado a regresar a ese peligroso universo para rescatarla y enfrentarse una vez más a juegos mortales y un destino inevitable.

Incontrolables (25 de septiembre)

Protagonizada por la brillante Toni Collette, esta serie mezcla misterio y drama adolescente. En “Incontrolables”, dos estudiantes de una academia para “adolescentes problemáticos” se alían con un policía recién llegado a la localidad de Tall Pines para descubrir los oscuros secretos que esconde el pueblo, en una historia que promette intriga y revelaciones.

¡Películas que no te puedes perder!

El otro París (12 de septiembre)

Una comedia romántica ligera y divertida. Miranda Cosgrove protagoniza esta historia de una joven que se inscribe en un reality de citas en París, pero por un error termina en París, Texas. Decidida a que la eliminen, su plan se complica cuando comienza a desarrollar sentimientos reales por el soltero protagonista.

French Lover (26 de septiembre)

Omar Sy, conocido por su papel en la serie Lupin, vuelve a la pantalla con su carisma característico en esta comedia romántica francesa. Sy interpreta a Abel Camara, una estrella en crisis, cuya vida perfecta choca con la de Marion (Sara Giraudeau), una mujer normal en pleno divorcio. Su encuentro da inicio a una relación tan intensa como impredecible.

Rut y Booz (Por confirmar)

Una adaptación moderna y audaz de una de las historias de amor más icónicas de la Biblia. La cinta sigue a Ruth Moably, una prometedora artista de hip-hop que abandona su vida glamurosa en Atlanta para cuidar de su madre sustituta en una zona rural de Tennessee. Allí no solo encuentra un nuevo propósito, sino también el amor verdadero.

