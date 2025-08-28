“Rehén”, la nueva serie de suspenso político que llegó a Netflix

Entre la variada oferta de Netflix, las producciones de suspenso suelen liderar el ranking de lo más visto por los suscriptores, entre ellos se encuentra “Rehén”, una serie que se destaca por añadir un ingrediente especial: combina la intriga clásica con conflictos políticos y luchas de poder.

Esta serie sitúa la acción en un contexto internacional que mantiene al espectador al borde del asiento. Desde su llegada al gigante del streaming, la miniserie se ha convertido rápidamente en un fenómeno de audiencia.

Dirigida por Matt Charman, “Rehén” es una miniserie de cinco episodios que explora las tensiones extremas entre Reino Unido y Francia durante una cumbre bilateral.

De qué trata “Rehén”

La historia se centra en Abigail Dalton, interpretada por Suranne Jones, quien ejerce como primera ministra británica, y Vivienne Toussaint, personificada por Julie Delpy, presidenta francesa. Ambas líderes se ven involucradas en un secuestro y un ultimátum que amenazan no solo sus carreras políticas, sino también la estabilidad de sus respectivos países.

La trama se intensifica cuando el esposo de la primera ministra británica es secuestrado, mientras que la presidenta francesa comienza a recibir amenazas directas.

Enfrentadas a decisiones imposibles, Dalton y Toussaint deben maniobrar entre la presión política, la seguridad nacional y sus convicciones personales, demostrando que incluso los líderes más poderosos no están exentos de vulnerabilidad. Esta combinación de intriga política y tensión personal mantiene un ritmo constante a lo largo de los cinco episodios.

El elenco, encabezado por Jones y Delpy, ha recibido elogios por la profundidad de sus interpretaciones. La serie ofrece personajes femeninos complejos, que no se limitan a ser símbolos políticos, sino que muestran emociones, dudas y estrategias reales.

Esta representación ha sido destacada por críticos y espectadores por igual, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el suspenso puede entrelazarse con narrativas políticas y dramas personales.

Especialistas en cine y televisión han comentado sobre la serie con reseñas positivas y entretenidas. FilmAffinity la describe como “una serie excepcional que no decepciona a quienes buscan thrillers ligeros y entretenidos”; mientras que otros críticos destacan que “su absurdo, perversamente, es lo que la hace tan absurdamente entretenida” y que la trama ofrece “papeles destacados a dos mujeres de cierta edad, permitiéndoles desarrollarse como personajes completos”.

Con esta combinación de intriga política, secuestros y actuaciones convincentes, “Rehén” se posiciona como una propuesta atractiva para quienes disfrutan de series de suspenso que van más allá del entretenimiento superficial, explorando también la complejidad de la política internacional y las relaciones humanas bajo presión extrema.