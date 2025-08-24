Los hermanos Duffer dejarán Netflix tras el final de Stranger Things

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa serie Stranger Things, anunciaron que dejarán Netflix tras el final de la quinta temporada de la serie, cuyo estreno está previsto para noviembre y diciembre.

Tras casi una década de colaboración con la plataforma de streaming que los lanzó a la fama desde 2016, los hermanos Duffer firmaron un contrato exclusivo por cuatro años con Paramount, lo que marca el inicio de una nueva etapa en sus carreras en la que se enfocarán en escribir, producir y dirigir películas de gran escala y series originales para esta compañía.

A pesar de su salida de Netflix, los hermanos Duffer mantendrán cierta vinculación con la plataforma, ya que seguirán siendo productores ejecutivos en varios proyectos, incluyendo dos nuevas series: The Boroughs y Something Very Bad Is Going to Happen.

También continuarán expandiendo el universo de Stranger Things con posibles producciones futuras, entre ellos una serie animada titulada Stranger Things: Relatos del 85, que llegará a Netflix en 2026.

Los creadores de Stranger Things expresaron su agradecimiento hacia Netflix, destacando la libertad creativa y el apoyo que recibieron durante estos años. Al mismo tiempo, manifestaron entusiasmo por su incorporación a Paramount.

“Nuestro tiempo en Netflix fue increíble (…) nos han dado esa clase de libertad creativa y apoyo con que un artista siempre sueña y que pocas veces recibe. Tras una década, somos familia”, indicaron los hermanos Duffer en un comunicado.

La quinta y última temporada de Stranger Things se dividirá en tres partes, que se estrenarán en Netflix entre noviembre y diciembre.

El volumen 1 de la serie llegará a Netflix el 26 de noviembre, el segundo el 25 de diciembre y el capítulo final de la temporada se estrenará el 31 de diciembre.

El rodaje de la última temporada de Stranger Things comenzó la primera semana de enero de 2024. La filmación de los nuevos capítulos se retrasó debido a la huelga del Sindicato de Actores de Estados Unidos en 2023.

