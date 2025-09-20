Actor de ‘Emily in Paris’ afirma que la nueva temporada tiene giros inesperados

Faltan solo tres meses para el estreno de la quinta temporada de ‘Emily in Paris’ en Netflix, y si hay alguien que sabe lo que se avecina, es Lucien Laviscount, el actor británico que interpreta a Alfie, el encantador interés amoroso de Emily (Lily Collins) desde la temporada 2, afirmó que: “Abróchense los cinturones”.

En una entrevista concedida a People, durante un evento en Nueva York celebrando el 25º aniversario de John Varvatos, Laviscount adelantó que esta nueva entrega promete giros inesperados y un rumbo que nadie vio venir.

“Esta temporada se mueve a la izquierda, muy a la izquierda, y un poco a la derecha”, bromeó, dejando entrever que los espectadores deben prepararse para sorpresas mayúsculas.

Aunque la relación romántica entre Alfie y Emily ya quedó en el pasado, ambos personajes seguirán protagonizando momentos cargados de drama. Mientras Emily inicia una nueva etapa profesional y personal en Roma junto a Marcello (Eugenio Franceschini), Alfie también tendrá su cuota de conflictos —y posiblemente, nuevas revelaciones.

“Ninguno de nosotros sabía qué esperar hasta recibir los guiones… y cuando los leímos, fue… ¡wow! Nadie podría haberlo previsto”. Lucien Laviscount – Actor de 'Emily in Paris'

Un elenco en constante evolución

El rodaje de la quinta temporada comenzó en mayo, con locaciones tanto en París como en Roma, y según Laviscount, fue “increíble” volver a reunirse con el elenco. Entre ellos, Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, Paul Forman y William Abadie —quien interpreta a Antoine Lambert, el eterno seductor de la serie.

Pero más allá de las cámaras, la vida del elenco también ha cambiado. “Lily es madre ahora. Todos estamos en nuevas etapas: nuevas relaciones, nuevas amistades… ha sido hermoso volver al set y ver dónde está cada uno”, compartió Laviscount, destacando cómo la evolución personal de los actores también ha enriquecido la dinámica en pantalla.

A cuatro años de su debut en la serie, Laviscount sigue encantado con su personaje. “Alfie siempre dice la verdad, incluso en las situaciones más incómodas. Me gusta pensar que yo también soy así”, confesó. “Ha sido una parte increíble de mi vida. Me encanta interpretarlo”.

¿Qué nos espera en la trama?

Según la sinopsis oficial, la temporada 5 arranca con Emily asumiendo el rol de directora en Agence Grateau Roma, tras una decisión impactante al final de la temporada anterior. Pero la vida en la Ciudad Eterna no será fácil: enfrentará desafíos profesionales, un proyecto fallido que desencadenará crisis en su carrera, y un gran secreto que pondrá en jaque una de sus relaciones más cercanas.

Sin embargo, como siempre, Emily encontrará la manera de salir adelante. Al afrontar los conflictos con honestidad, logrará fortalecer sus vínculos, ganar claridad sobre su futuro y abrirse a nuevas —y quizás inesperadas— posibilidades.

