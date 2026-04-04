Sentencian a mujer de Washington que escribió en un diario sobre su deseo de matar a su padre y luego lo asesinó

Una mujer de Spokane, declarada culpable del asesinato de su padre en 2024, pasará más de 28 años en prisión.

La Fiscalía del Condado de Spokane informó que Alyssa Bradburn, de 33 años, fue sentenciada a 340 meses de prisión luego de que un jurado la declaró culpable de asesinato en primer grado el mes pasado.

Según documentos judiciales y testimonios del juicio, el 25 de junio de 2024, Bradburn llamó al 911 e informó que le había disparado a su padre, Timothy Bradburn, cuando regresaba a casa de Hawái. Bradburn les dijo a los operadores que el cuerpo de su padre estaba en la entrada de su casa en el noroeste de Spokane y que ella estaría sentada afuera esperando a la policía.

Bradburn les dijo a los detectives que creía haberle disparado a su padre tres veces: dos en el pecho y una en la cabeza, para asegurarse de que estuviera muerto. Una autopsia posterior reveló que Timothy Bradburn recibió cuatro disparos.

Los documentos muestran que, antes de asesinar a su padre, Bradburn practicó puntería en casa y recibió ayuda para cargar el arma en un campo de tiro. Bradburn declaró que comenzó a planear el asesinato unas tres semanas antes y que empezó a escribir sobre ello en su diario cuatro días antes.

Bradburn también declaró a las autoridades que su padre la maltrataba emocionalmente. Afirmó que también era violento con sus perros y que la agredió sexualmente cuando era niña.

Durante el juicio, la fiscalía indicó que Bradburn se mantuvo impasible, sonriendo a menudo, y que durante su testimonio dijo que había disfrutado de la experiencia, pero que merecía ser castigada y que aceptaría su sentencia.

Trace Bradburn, hermano de Alyssa, habló en la audiencia de sentencia y expresó su profunda tristeza por la pérdida de su padre.

“Mi padre era un hombre maravilloso y nunca hizo daño a nadie”, dijo Trace Bradburn. “Ya sea físico o sexual, él jamás habría hecho algo así. Cualquiera que conozca a mi padre, a mi familia, lo confirmaría… así que me parte el corazón.”

La defensa de Bradburn solicitó la pena mínima contemplada en las directrices de sentencia, 240 meses, con 60 meses adicionales por el uso de arma de fuego, argumentando que Bradburn padece una enfermedad mental.

“Creo que el término adecuado es neurodivergente… tiene una enfermedad mental, su señoría”, declaró Brian Raymon, abogado defensor de Bradburn.

La jueza del condado de Spokane, Julie McKay, señaló que la salud mental no justifica la conducta delictiva de Bradburn.

La jueza McKay impuso una sentencia intermedia de 280 meses, con 60 meses adicionales, lo que suma un total de 340 meses. También reconoció a Trace Bradburn y a otros familiares, indicando que ninguna sentencia que pudiera imponer podría devolverle la vida a la víctima.

“A este tribunal le dio la impresión de que la Sra. Bradburn se sentía como si estuviera en un escenario, y que todos nosotros solo estábamos presenciando una actuación”, dijo el juez McKay durante la sentencia.

Además, el juez McKay le impuso 36 meses de libertad condicional, le ordenó a Bradburn que no tuviera contacto con su hermano de por vida y que pagara una indemnización por la muerte de su padre.

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